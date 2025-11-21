https://ria.ru/20251121/kuban-2056560747.html
В Краснодаре подросток плюнул в спину полицейскому
2025-11-21T12:59:00+03:00
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
краснодар
краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре подросток плюнул в спину полицейскому
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правоохранители установили личность подростка из Краснодара, который плюнул в спину полицейскому, причину своего поступка он объяснить не смог, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В сети распространились кадры, на которых подросток плюет в спину идущему впереди полицейскому.
"Им оказался 15-летний местный житель, который не смог назвать причину своего противоправного поступка, сославшись на незнание возможных правовых последствий", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, подросток раньше на профилактическом учете не стоял, по факту инцидента проводится проверка, после нее материалы будут направлены в региональное управление СК РФ
