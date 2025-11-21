Рейтинг@Mail.ru
12:59 21.11.2025
В Краснодаре подросток плюнул в спину полицейскому
В Краснодаре подросток плюнул в спину полицейскому
происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре подросток плюнул в спину полицейскому

На Кубани задержали плюнувшего в спину полицейскому подростка

Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правоохранители установили личность подростка из Краснодара, который плюнул в спину полицейскому, причину своего поступка он объяснить не смог, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В сети распространились кадры, на которых подросток плюет в спину идущему впереди полицейскому.
"Им оказался 15-летний местный житель, который не смог назвать причину своего противоправного поступка, сославшись на незнание возможных правовых последствий", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, подросток раньше на профилактическом учете не стоял, по факту инцидента проводится проверка, после нее материалы будут направлены в региональное управление СК РФ.
ПроисшествияРоссияКраснодарКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала