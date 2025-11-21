Рейтинг@Mail.ru
На Кубани обломки БПЛА повредили два частных дома
08:45 21.11.2025 (обновлено: 09:15 21.11.2025)
На Кубани обломки БПЛА повредили два частных дома
Два частных дома повреждены в Красноармейском районе Кубани из-за обломков БПЛА, погибших и пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 21.11.2025
происшествия, красноармейский район, краснодарский край, славянск-на-кубани
Происшествия, Красноармейский район, Краснодарский край, Славянск-на-Кубани
© РИА Новости / Валерий МельниковПоследствия обстрела
© РИА Новости / Валерий Мельников
Последствия обстрела. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Два частных дома повреждены в Красноармейском районе Кубани из-за обломков БПЛА, погибших и пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Фрагменты БПЛА повредили два частных дома в Красноармейском районе. В результате падения обломков в хуторе Трудобеликовском в одном из домовладений выбило окна и двери. Во втором – повреждены окна и навес. В обоих случаях погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На местах работают экстренные и специальные службы.
Ранее в пятницу оперштаб Кубани сообщил, что два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, они госпитализированы. В домовладениях по семи адресам повреждены крыши, окна и двери. Из-за атаки в Славянском районе Кубани отменены занятия в школах, детских садах и учреждениях допобразования.
