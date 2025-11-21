https://ria.ru/20251121/kuban-2056501950.html
На Кубани обломки БПЛА повредили два частных дома
Два частных дома повреждены в Красноармейском районе Кубани из-за обломков БПЛА, погибших и пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T08:45:00+03:00
2025-11-21T08:45:00+03:00
2025-11-21T09:15:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_716:1134:2341:2048_1920x0_80_0_0_2a25b3b86777cd8dea64733a6df99c22.jpg
В Красноармейском районе Кубани обломки БПЛА повредили два частных дома