Рейтинг@Mail.ru
На Кубани отменили занятия в школах и детских садах из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/kuban-2056500302.html
На Кубани отменили занятия в школах и детских садах из-за атаки БПЛА
На Кубани отменили занятия в школах и детских садах из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 21.11.2025
На Кубани отменили занятия в школах и детских садах из-за атаки БПЛА
Занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования отменены в пятницу в Славянском районе Кубани из-за атаки БПЛА, сообщает оперативный... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T08:33:00+03:00
2025-11-21T08:33:00+03:00
происшествия
славянский район
краснодарский край
славянск-на-кубани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106660/41/1066604158_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_b211e82fe343f55813160cf39bb9014e.jpg
https://ria.ru/20251121/bpl-2056499539.html
славянский район
краснодарский край
славянск-на-кубани
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106660/41/1066604158_155:0:1655:1125_1920x0_80_0_0_2352c98da7c21227252e5b79830a789a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, славянский район, краснодарский край, славянск-на-кубани
Происшествия, Славянский район, Краснодарский край, Славянск-на-Кубани
На Кубани отменили занятия в школах и детских садах из-за атаки БПЛА

В Славянском районе Кубани отменили занятия для детей из-за атаки БПЛА

© Fotolia / fflyБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Fotolia / ffly
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования отменены в пятницу в Славянском районе Кубани из-за атаки БПЛА, сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на главу района.
Славянском районе из-за атаки беспилотников 21 ноября отменили занятия в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский. Также рекомендовано отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования", - говорится в сообщении оперштаба.
Ранее в пятницу оперштаб Кубани сообщил, что два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, они госпитализированы. В домовладениях по семи адресам повреждены крыши, окна и двери.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА пострадали два человека
Вчера, 08:22
 
ПроисшествияСлавянский районКраснодарский крайСлавянск-на-Кубани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала