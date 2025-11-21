На Кубани отменили занятия в школах и детских садах из-за атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования отменены в пятницу в Славянском районе Кубани из-за атаки БПЛА, сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на главу района.