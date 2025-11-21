https://ria.ru/20251121/kuban-2056500302.html
На Кубани отменили занятия в школах и детских садах из-за атаки БПЛА
На Кубани отменили занятия в школах и детских садах из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 21.11.2025
На Кубани отменили занятия в школах и детских садах из-за атаки БПЛА
Занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования отменены в пятницу в Славянском районе Кубани из-за атаки БПЛА, сообщает оперативный... РИА Новости, 21.11.2025
