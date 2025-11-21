В Крыму достроили крупнейший логистический комплекс

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Крупнейший в Крыму оптово-распределительный логистический комплекс построен под Симферополем, инвестиции в проект составили более 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба минпромторга республики.

Новый центр - современный логистический комплекс класса "А", оснащённый передовыми технологическими решениями. В нём предусмотрены роботизированные системы, элементы искусственного интеллекта, развитая складская и транспортная инфраструктура. Свыше 92% оборудования и систем поставляются российскими производителями, что повышает надёжность и устойчивость логистических процессов. Работа центра позволит создать 950 новых рабочих мест, сообщили в министерстве.