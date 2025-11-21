Рейтинг@Mail.ru
В Крыму достроили крупнейший логистический комплекс
21.11.2025
В Крыму достроили крупнейший логистический комплекс
В Крыму достроили крупнейший логистический комплекс - РИА Новости, 21.11.2025
В Крыму достроили крупнейший логистический комплекс
Крупнейший в Крыму оптово-распределительный логистический комплекс построен под Симферополем, инвестиции в проект составили более 10 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости, 21.11.2025
строительство, республика крым, симферополь
Строительство, Республика Крым, Симферополь
В Крыму достроили крупнейший логистический комплекс

В Крыму построили крупнейший оптово-распределительный логистический комплекс

Крым
Крым - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Крупнейший в Крыму оптово-распределительный логистический комплекс построен под Симферополем, инвестиции в проект составили более 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба минпромторга республики.
Крыму завершено строительство крупнейшего оптово-распределительного центра. Общий объем инвестиций для реализации проекта составил более 10 миллиардов рублей. Проект входит в число приоритетных и играет важную роль в социально-экономическом развитии региона", - сообщили в минпромторге, отметив, что строительство комплекса завершено.
Площадь комплекса, построенного в селе Чистенькое под Симферополем, составляет 58,9 тысячи квадратных метров, вместимость объекта достигает 60 тысяч паллетомест, общий объём складской зоны — 102 тысячи кубических метров. Центр будет оснащён девятью температурными режимами хранения, что позволит работать с широким ассортиментом товаров. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года.
Новый центр - современный логистический комплекс класса "А", оснащённый передовыми технологическими решениями. В нём предусмотрены роботизированные системы, элементы искусственного интеллекта, развитая складская и транспортная инфраструктура. Свыше 92% оборудования и систем поставляются российскими производителями, что повышает надёжность и устойчивость логистических процессов. Работа центра позволит создать 950 новых рабочих мест, сообщили в министерстве.
Инвестору предусмотрена компенсация стоимости выполненных строительно-монтажных работ в размере 1,2 миллиарда рублей, отметили в ведомстве.
