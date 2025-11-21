Рейтинг@Mail.ru
В Крыму прокомментировали возможное признание западом статуса Крыма - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/krym-2056487662.html
В Крыму прокомментировали возможное признание западом статуса Крыма
В Крыму прокомментировали возможное признание западом статуса Крыма - РИА Новости, 21.11.2025
В Крыму прокомментировали возможное признание западом статуса Крыма
Возможное признание российского статуса Крыма со стороны западных стран станет торжеством справедливости, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T05:33:00+03:00
2025-11-21T05:33:00+03:00
в мире
республика крым
украина
киев
владимир константинов
владимир путин
вооруженные силы украины
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429481_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a09577aa011b9ed85ddc540f9c0b785e.jpg
https://ria.ru/20251120/zelenskij-2056393514.html
https://ria.ru/20251119/smi-2056127732.html
республика крым
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429481_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_71c3a2b109f9fd8a8e866578416295b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика крым, украина, киев, владимир константинов, владимир путин, вооруженные силы украины, оон
В мире, Республика Крым, Украина, Киев, Владимир Константинов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН
В Крыму прокомментировали возможное признание западом статуса Крыма

Константинов: признание Западом статуса Крыма станет торжеством справедливости

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Возможное признание российского статуса Крыма со стороны западных стран станет торжеством справедливости, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Признание Крыма будет для нас не только большой моральной победой, но и торжеством справедливости. Мы с первого дня говорили о легитимности нашего выбора. Крым стал уроком для Запада, что не стоит делать переворотов и свергать в других странах законную власть", - сказал Константинов.
Видео со словами Зеленского о готовности признать Крым российским - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
На Украине опубликовали видео, где Зеленский готов признать Крым российским
20 ноября, 18:12
По его мнению, признание российского статуса Крыма даст шансы Украине на восстановление своей государственности, с учетом отказа от нацистской преступной идеологии, сохранения прав русскоязычной и русскокультурной части населения и православия.
"Политический плюрализм и нейтральный статус в сочетании с демилитаризацией тоже будут способствовать свободному цивилизационному выбору этого украинского сообщества. А для нас это еще и гарантия безопасности наших границ", - сказал Константинов.
По данным Financial Times, предлагаемый США план урегулирования предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ: план США предполагает признание Западом Крыма и Донбасса российскими
19 ноября, 20:51
 
В миреРеспублика КрымУкраинаКиевВладимир КонстантиновВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала