13:19 21.11.2025 (обновлено: 14:41 21.11.2025)
"Искал девушек на сайтах". Что известно о "богородском маньяке" из Королева
"Искал девушек на сайтах". Что известно о "богородском маньяке" из Королева
На днях подмосковные следователи задержали 46-летнего Дмитрия А., подозреваемого в изнасиловании и убийстве нескольких девушек. По версии СК, жертв он искал на... РИА Новости, 21.11.2025
происшествия
королев
московская область (подмосковье)
волгоградская область
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
"Искал девушек на сайтах". Что известно о "богородском маньяке" из Королева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях подмосковные следователи задержали 46-летнего Дмитрия А., подозреваемого в изнасиловании и убийстве нескольких девушек. По версии СК, жертв он искал на сайте объявлений, подбирая няню девятилетнему сыну. Те приезжали к нему домой, а затем бесследно исчезали. Тела двоих сейчас ищут. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах преступления.

Два заявления

В первой половине ноября в отдел полиции подмосковного Королева обратились две женщины. У первой пропала 19-летняя дочь, у второй — 25-летняя сестра. До этого на сайтах и в группах поисковых отрядов появились фотографии Алены Б, о которой ничего не было известно с 27 июля, а также Марии В., исчезнувшей 27 октября.
Обеих в разное время видели в районе СНТ "Звезда" в Богородском городском округе Подмосковья. Опросив родных и друзей, оперативники установили: пропавшие устроились нянями ребенка в частном доме в том самом СНТ.
"Не справляюсь, они бесят". Что известно об убийстве ребенка в Балашихе
17 ноября, 16:06
Еще раньше в одну из больниц Волгоградской области пришла девушка и рассказала, что сбежала от мужчины, применявшего к ней насилие и заставлявшего употреблять наркотики, говорит старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий. "Следствие выяснило, что подозреваемый искал женщин на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка", — добавляет она.
В СК возбудили уголовное дело по статьям "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Склонение к потреблению наркотических средств". Владельца дома в СНТ "Звезда", 46-летнего Дмитрия А. задержали и по решению суда отправили в СИЗО на два месяца.
© ГСУ СК России по Московской области
Собаки, фильмы ужасов и эротика

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный уже был судим за кражу и разбой. В последние годы торговал автомобилями. На его странице в соцсети ВК выставлены на продажу легковушки и грузовики.
Он также подписан на множество различных групп с фильмами ужасов и контентом "18 плюс".
Скрин со страницы Дмитрия
Подозреваемый выкладывал довольно много фото и видео в соцсеть. Основные сюжеты — его сын и собака бойцовской породы. При этом он часто сажал ребенка за руль и снимал, как тот управляет автомобилем.
"Новость у нас одна — мы в себя вернулись, а это значит, что другим пора молиться, — говорит Дмитрий, снимая мальчика на камеру и постоянно называя его "братан". — Вот так сын везет меня за пивом. Но пиво мне нельзя, поэтому едем за шаурмой".

Липовое объявление

Известно, что задержанный женат на 36-летней Полине Ф. Весной она от него ушла. По сведениям СК, подозреваемый избивал и насиловал супругу, а также заставлял употреблять наркотики.
Когда жена сбежала, Дмитрий разместил в ВК объявление о якобы ее пропаже: "Разыскиваю свою жену, Полину Михайловну Ф.. 20 марта 2025-го уехала в курортный район Санкт-Петербурга и с тех пор не выходит на связь, телефон отключен. За помощь в поиске предлагаю сто тысяч рублей".
Объявление о розыске
Спустя месяц после этого в Чертановский районный суд Москвы поступили документы об ограничении родительских прав: мать Полины пыталась защитить внука от дочери и ее мужа. Удалось ли это, неизвестно.
"Мать-то знает, что я никогда не сдаюсь, а вот родственникам придется с этим еще познакомиться", — все в том же видео с сыном заявляет Дмитрий, вероятно, имея в виду предстоящие судебные тяжбы. Ролик опубликован через несколько дней после поступления материалов в суд.
В некоторых СМИ утверждалось, что Дмитрий и сына подсадил на наркотики, однако, по информации источника, эксперты не обнаружили в крови мальчика никаких запрещенных веществ. Что касается Полины, то, по предварительным данным, она жива, но все это время скрывалась от мужа.

Миллионный долг

Подозреваемый также фигурирует в нескольких других административных делах, связанных с задолженностями. Так, например, одна компания пыталась взыскать с него миллион триста тысяч рублей.
Еще есть несколько дел о признании договоров купли-продажи автомобилей недействительными. В них Дмитрий, как правило, выступает ответчиком.
Подписки Дмитрия
Расследование убийств и изнасилований только набирает обороты. По сведениям СК, пока речь идет о четырех жертвах: две живы, две, по-видимому, мертвы. Тела ищут. Скорее всего, это пропавшие Алена и Мария. Не исключено, что появятся другие эпизоды и фигуранты.
Задержанный все отрицает и уверяет, что никого не убивал. Если вину "богородского маньяка", как его уже окрестили в СМИ, докажут в суде, ему грозит пожизненное лишение свободы.
 
ПроисшествияКоролевМосковская область (Подмосковье)Волгоградская областьОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
