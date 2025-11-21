"Искал девушек на сайтах". Что известно о "богородском маньяке" из Королева

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях подмосковные следователи задержали 46-летнего Дмитрия А., подозреваемого в изнасиловании и убийстве нескольких девушек. По версии СК, жертв он искал на сайте объявлений, подбирая няню девятилетнему сыну. Те приезжали к нему домой, а затем бесследно исчезали. Тела двоих сейчас ищут. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах преступления.

Два заявления

В первой половине ноября в отдел полиции подмосковного Королева обратились две женщины. У первой пропала 19-летняя дочь, у второй — 25-летняя сестра. До этого на сайтах и в группах поисковых отрядов появились фотографии Алены Б, о которой ничего не было известно с 27 июля, а также Марии В., исчезнувшей 27 октября.

Обеих в разное время видели в районе СНТ "Звезда" в Богородском городском округе Подмосковья. Опросив родных и друзей, оперативники установили: пропавшие устроились нянями ребенка в частном доме в том самом СНТ.

Еще раньше в одну из больниц Волгоградской области пришла девушка и рассказала, что сбежала от мужчины, применявшего к ней насилие и заставлявшего употреблять наркотики, говорит старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий. "Следствие выяснило, что подозреваемый искал женщин на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка", — добавляет она.

В СК возбудили уголовное дело по статьям "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Склонение к потреблению наркотических средств". Владельца дома в СНТ "Звезда", 46-летнего Дмитрия А. задержали и по решению суда отправили в СИЗО на два месяца.

© ГСУ СК России по Московской области Житель Богородского округа, обвиняемый в убийстве двух девушек © ГСУ СК России по Московской области Житель Богородского округа, обвиняемый в убийстве двух девушек

Собаки, фильмы ужасов и эротика

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный уже был судим за кражу и разбой. В последние годы торговал автомобилями. На его странице в соцсети ВК выставлены на продажу легковушки и грузовики.

Он также подписан на множество различных групп с фильмами ужасов и контентом "18 плюс".

Скрин со страницы Дмитрия Скрин со страницы Дмитрия

Подозреваемый выкладывал довольно много фото и видео в соцсеть. Основные сюжеты — его сын и собака бойцовской породы. При этом он часто сажал ребенка за руль и снимал, как тот управляет автомобилем.

"Новость у нас одна — мы в себя вернулись, а это значит, что другим пора молиться, — говорит Дмитрий, снимая мальчика на камеру и постоянно называя его "братан". — Вот так сын везет меня за пивом. Но пиво мне нельзя, поэтому едем за шаурмой".

Липовое объявление

Известно, что задержанный женат на 36-летней Полине Ф. Весной она от него ушла. По сведениям СК, подозреваемый избивал и насиловал супругу, а также заставлял употреблять наркотики.

Когда жена сбежала, Дмитрий разместил в ВК объявление о якобы ее пропаже: "Разыскиваю свою жену, Полину Михайловну Ф.. 20 марта 2025-го уехала в курортный район Санкт-Петербурга и с тех пор не выходит на связь, телефон отключен. За помощь в поиске предлагаю сто тысяч рублей".

Объявление о розыске Объявление о розыске

Спустя месяц после этого в Чертановский районный суд Москвы поступили документы об ограничении родительских прав: мать Полины пыталась защитить внука от дочери и ее мужа. Удалось ли это, неизвестно.

"Мать-то знает, что я никогда не сдаюсь, а вот родственникам придется с этим еще познакомиться", — все в том же видео с сыном заявляет Дмитрий, вероятно, имея в виду предстоящие судебные тяжбы. Ролик опубликован через несколько дней после поступления материалов в суд.

В некоторых СМИ утверждалось, что Дмитрий и сына подсадил на наркотики, однако, по информации источника, эксперты не обнаружили в крови мальчика никаких запрещенных веществ. Что касается Полины, то, по предварительным данным, она жива, но все это время скрывалась от мужа.

Миллионный долг

Подозреваемый также фигурирует в нескольких других административных делах, связанных с задолженностями. Так, например, одна компания пыталась взыскать с него миллион триста тысяч рублей.

Еще есть несколько дел о признании договоров купли-продажи автомобилей недействительными. В них Дмитрий, как правило, выступает ответчиком.

Подписки Дмитрия Подписки Дмитрия

Расследование убийств и изнасилований только набирает обороты. По сведениям СК, пока речь идет о четырех жертвах: две живы, две, по-видимому, мертвы. Тела ищут. Скорее всего, это пропавшие Алена и Мария. Не исключено, что появятся другие эпизоды и фигуранты.