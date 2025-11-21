https://ria.ru/20251121/krasnodar-2056586587.html
Задержанный за подготовку теракта в Краснодаре арестован на 2 месяца
Гражданин Украины, задержанный за подготовку теракта на железнодорожных путях в Краснодаре по заданию СБУ, арестован на 2 месяца, сообщили РИА Новости в УФСБ по РИА Новости, 21.11.2025
КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Гражданин Украины, задержанный за подготовку теракта на железнодорожных путях в Краснодаре по заданию СБУ, арестован на 2 месяца, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю.
"Да, (арестован - ред.) стандартно, на два месяца", - сообщили в ведомстве.
Как установлено, гражданин Украины
, живущий на территории Краснодарского края
, посредством запрещенной социальной сети был завербован сотрудником службы безопасности Украины, от которого получил задание на совершение террористического акта путем производства подрыва железнодорожных путей. Он пытался совершить подрыв с помощью самодельного взрывного устройства с целью срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону СВО.
Противоправная деятельность фигуранта выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю. У задержанного изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка с куратором. В оборудованном тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство, планировавшееся для использования при подрыве железнодорожного полотна.
В отношении злоумышленника следственным отделом УФСБ России
по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта), пунктом "в" части 3 статьи 222.1 (незаконное приобретение взрывного устройства с использованием сети интернет) УК России.