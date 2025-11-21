Рейтинг@Mail.ru
Задержанный за подготовку теракта в Краснодаре арестован на 2 месяца - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/krasnodar-2056586587.html
Задержанный за подготовку теракта в Краснодаре арестован на 2 месяца
Задержанный за подготовку теракта в Краснодаре арестован на 2 месяца - РИА Новости, 21.11.2025
Задержанный за подготовку теракта в Краснодаре арестован на 2 месяца
Гражданин Украины, задержанный за подготовку теракта на железнодорожных путях в Краснодаре по заданию СБУ, арестован на 2 месяца, сообщили РИА Новости в УФСБ по РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:12:00+03:00
2025-11-21T14:12:00+03:00
происшествия
краснодарский край
украина
россия
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
https://ria.ru/20251121/terakt-2056524578.html
https://ria.ru/20251120/fsb-2056201687.html
краснодарский край
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, украина, россия, служба безопасности украины
Происшествия, Краснодарский край, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
Задержанный за подготовку теракта в Краснодаре арестован на 2 месяца

Задержанный за подготовку теракта на ж/д в Краснодаре арестован на 2 месяца

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Гражданин Украины, задержанный за подготовку теракта на железнодорожных путях в Краснодаре по заданию СБУ, арестован на 2 месяца, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю.
"Да, (арестован - ред.) стандартно, на два месяца", - сообщили в ведомстве.
Теракт предотвращен в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Краснодаре предотвратили теракт на железнодорожных путях
Вчера, 10:38
Как установлено, гражданин Украины, живущий на территории Краснодарского края, посредством запрещенной социальной сети был завербован сотрудником службы безопасности Украины, от которого получил задание на совершение террористического акта путем производства подрыва железнодорожных путей. Он пытался совершить подрыв с помощью самодельного взрывного устройства с целью срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону СВО.
Противоправная деятельность фигуранта выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю. У задержанного изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка с куратором. В оборудованном тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство, планировавшееся для использования при подрыве железнодорожного полотна.
В отношении злоумышленника следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта), пунктом "в" части 3 статьи 222.1 (незаконное приобретение взрывного устройства с использованием сети интернет) УК России.
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
ФСБ рассказала о новом методе работы спецслужб Украины
20 ноября, 09:17
 
ПроисшествияКраснодарский крайУкраинаРоссияСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала