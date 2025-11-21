https://ria.ru/20251121/kotyakov-2056524302.html
В 13 регионах откроют центры демографических компетенций, заявил Котяков
В 13 регионах откроют центры демографических компетенций, заявил Котяков - РИА Новости, 21.11.2025
В 13 регионах откроют центры демографических компетенций, заявил Котяков
Центры демографических компетенций откроют ещё в 13 регионах России в ближайшее время, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T10:36:00+03:00
2025-11-21T10:36:00+03:00
2025-11-21T10:40:00+03:00
антон котяков
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206773_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_70b3a435949f47ffa0956cd05c03e533.jpg
https://ria.ru/20251015/konkurs-2048476736.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206773_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_0a4d3dd9ca8ea9e189fae9dfc6e86a89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон котяков, россия, общество
Антон Котяков, Россия, Общество
В 13 регионах откроют центры демографических компетенций, заявил Котяков
Котяков: центры демографических компетенций откроют еще в 13 регионах
КРАСНОЯРСК, 21 ноя - РИА Новости. Центры демографических компетенций откроют ещё в 13 регионах России в ближайшее время, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Наша совместная работа с Российской академией наук позволяет нам сегодня формировать центры демографических компетенций в субъектах Российской Федерации. В 15 регионах такие центры демографических компетенций уже сформированы, уже работают. В ближайшее время мы планируем, что еще в 13 территориях демографические центры компетенций начнут свою работу", - сказал Котяков на Красноярском демографическом форуме.
Красноярский демографический форум проходит 21 ноября в городе Красноярске. Форум стал площадкой для обсуждения регионами страны вопросов народосбережения в России, стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года.