В 13 регионах откроют центры демографических компетенций, заявил Котяков

"Наша совместная работа с Российской академией наук позволяет нам сегодня формировать центры демографических компетенций в субъектах Российской Федерации. В 15 регионах такие центры демографических компетенций уже сформированы, уже работают. В ближайшее время мы планируем, что еще в 13 территориях демографические центры компетенций начнут свою работу", - сказал Котяков на Красноярском демографическом форуме.