На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на план США по Украине решил тянуть время, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Это пустые слова, <...> но они не означают "нет". Скорее всего, Зеленский тянет время. Надеюсь, ему это не удастся", — говорится в публикации.
Накануне в офисе Владимира Зеленского заявили, что он получил проект предложения США по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что Зеленский и делегация из США договорились работать над положениями документа. Также утверждается, что глава киевского режима рассчитывает в ближайшие дни обсудить с Дональдом Трампом "пункты, необходимые для мира".
План США по урегулированию на Украине
- передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
- заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
- официальное признание Крыма и Донбасса российскими территориями;
- сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
- запрет на размещение на Украине иностранных войск;
- отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
- установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
- снятие санкций с России.
По информации Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было.
