Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 21.11.2025 (обновлено: 15:14 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/koshkovich-2056500094.html
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США - РИА Новости, 21.11.2025
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США
Владимир Зеленский в ответ на план США по Украине решил тянуть время, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Это... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T08:33:00+03:00
2025-11-21T15:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
украина
дональд трамп
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047054712_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_1f4f660ece37fdf3f37fb8e826c6492e.jpg
https://ria.ru/20251121/zelenskiy-2056505071.html
https://ria.ru/20251120/bloomberg-2056451326.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047054712_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_cdceda2cfef04ecb931a3c028959e105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир зеленский, украина, дональд трамп, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Украина, Дональд Трамп, Россия, Вооруженные силы Украины
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США

Кошкович: Зеленский в ответ на план США по Украине решил тянуть время

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на план США по Украине решил тянуть время, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

"Это пустые слова, <...> но они не означают "нет". Скорее всего, Зеленский тянет время. Надеюсь, ему это не удастся", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
СМИ узнали, что окружение Зеленского сказало ему из-за скандала
Вчера, 09:08
Накануне в офисе Владимира Зеленского заявили, что он получил проект предложения США по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что Зеленский и делегация из США договорились работать над положениями документа. Также утверждается, что глава киевского режима рассчитывает в ближайшие дни обсудить с Дональдом Трампом "пункты, необходимые для мира".

План США по урегулированию на Украине
Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.

По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
  • передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
  • заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
  • официальное признание Крыма и Донбасса российскими территориями;
  • сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
  • запрет на размещение на Украине иностранных войск;
  • отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
  • установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
  • снятие санкций с России.
По информации Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Мирный план США грозит Зеленскому унижением, пишет Bloomberg
20 ноября, 22:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийУкраинаДональд ТрампРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала