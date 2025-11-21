Рейтинг@Mail.ru
Королев поздравил тверских аграриев с Днем работника сельского хозяйства - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:55 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/korolev-2056581628.html
Королев поздравил тверских аграриев с Днем работника сельского хозяйства
Королев поздравил тверских аграриев с Днем работника сельского хозяйства - РИА Новости, 21.11.2025
Королев поздравил тверских аграриев с Днем работника сельского хозяйства
Торжественное собрание в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности прошло в Тверской области, аграриев поздравил временно... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:55:00+03:00
2025-11-21T13:55:00+03:00
тверская область
виталий королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056578870_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_7403913c80211ea055e51b32df71d41c.jpg
https://ria.ru/20251121/sotrudnichestvo-2056581189.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056578870_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_c02cf6e72bd1741ef32333a463f68ef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виталий королев
Тверская область, Виталий Королев
Королев поздравил тверских аграриев с Днем работника сельского хозяйства

Королев поздравил аграриев Верхневолжья на торжественном собрании

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиКоролев поздравил тверских аграриев с Днем работника сельского хозяйства
Королев поздравил тверских аграриев с Днем работника сельского хозяйства - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Королев поздравил тверских аграриев с Днем работника сельского хозяйства
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Торжественное собрание в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности прошло в Тверской области, аграриев поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие состоялось в пятницу в Тверской академической областной филармонии. Традиционно праздник проводят по окончанию сельскохозяйственных работ.
Глава региона подчеркнул, что исторически сельское хозяйство для Верхневолжья, даже в индустриальную эпоху, было приоритетной отраслью развития экономики.
"Хочу поблагодарить ветеранов агропромышленного комплекса Верхневолжья за любовь к родной земле, за пример профессионализма, трудолюбия и дисциплины, который вы показываете молодежи. Сегодня труженики агропромышленного комплекса достойно продолжают традиции предшественников", - цитирует пресс-служба Королева.
Он добавил, что правительство Тверской области продолжит расширять меры поддержки агропромышленного комплекса, содействовать повышению качества жизни на селе, включая развитие социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры.
На текущей неделе на заседании правительства Тверской области были подведены предварительные итоги сезонных сельскохозяйственных работ.
В 2025 году индекс роста производства сельскохозяйственной продукции в Тверской области достигнет почти 104%. В сфере животноводства фиксируется увеличение поголовья свиней и крупного рогатого скота, рост производства молока и мяса. В растениеводстве растут объемы производства всех основных сельскохозяйственных культур – зерна, картофеля, овощей, льна и рапса. Сохранена многолетняя тенденция роста посевных площадей.
По привлечению инвестиций АПК входит в число лидеров среди отраслей региональной экономики. Реализуется 11 крупных инвестиционных проектов в свиноводстве, молочном животноводстве, птицеводстве и других секторах. Вводится 3200 рабочих мест.
Как отметил Королев, в основе всех этих достижений – профессионализм и самоотдача сотрудников отрасли.
Заслуги передовые работники АПК региона были отмечены наградами, которые вручил врио главы региона.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев и заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Алексей Пономарев во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Королев и Пономарев обсудили сотрудничество Тверской области и Росимущества
Вчера, 13:53
 
Тверская областьВиталий Королев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала