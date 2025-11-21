Королев поздравил тверских аграриев с Днем работника сельского хозяйства

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Торжественное собрание в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности прошло в Тверской области, аграриев поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие состоялось в пятницу в Тверской академической областной филармонии. Традиционно праздник проводят по окончанию сельскохозяйственных работ.

Глава региона подчеркнул, что исторически сельское хозяйство для Верхневолжья, даже в индустриальную эпоху, было приоритетной отраслью развития экономики.

"Хочу поблагодарить ветеранов агропромышленного комплекса Верхневолжья за любовь к родной земле, за пример профессионализма, трудолюбия и дисциплины, который вы показываете молодежи. Сегодня труженики агропромышленного комплекса достойно продолжают традиции предшественников", - цитирует пресс-служба Королева.

Он добавил, что правительство Тверской области продолжит расширять меры поддержки агропромышленного комплекса, содействовать повышению качества жизни на селе, включая развитие социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры.

На текущей неделе на заседании правительства Тверской области были подведены предварительные итоги сезонных сельскохозяйственных работ.

В 2025 году индекс роста производства сельскохозяйственной продукции в Тверской области достигнет почти 104%. В сфере животноводства фиксируется увеличение поголовья свиней и крупного рогатого скота, рост производства молока и мяса. В растениеводстве растут объемы производства всех основных сельскохозяйственных культур – зерна, картофеля, овощей, льна и рапса. Сохранена многолетняя тенденция роста посевных площадей.

По привлечению инвестиций АПК входит в число лидеров среди отраслей региональной экономики. Реализуется 11 крупных инвестиционных проектов в свиноводстве, молочном животноводстве, птицеводстве и других секторах. Вводится 3200 рабочих мест.

Как отметил Королев, в основе всех этих достижений – профессионализм и самоотдача сотрудников отрасли.