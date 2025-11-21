ГП попросила определить, в каком городе будут судить экс-мэра Сочи

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура направила в Верховный суд РФ уголовное дело в отношении экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины для определения территориальной подсудности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины и ее помощника Александра Пасунько. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный суд РФ для рассмотрения вопроса об определении территориальной подсудности", - говорится в сообщении.

Копайгородский обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере). Копайгородской вменяется ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупно размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, а также подкуп свидетеля и принуждение к уклонению свидетеля от дачи показаний, соединенное с угрозой причинением вреда здоровью). Пасунько – ч. 2 ст. 309 УК РФ (подкуп свидетеля и принуждение к уклонению свидетеля от дачи показаний, соединенное с угрозой причинением вреда здоровью).

По версии следствия, с января 2022 по март 2024 года Копайгородский при пособничестве супруги похитил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 миллионов рублей. Чтобы легализовать похищенное, участки были оформлены на Копайгородскую и подконтрольное лицо.

С марта 2022 по май 2024 года в Сочи чиновник при посредничестве супруги получил 248 миллионов рублей от представителей коммерческих организаций. Взамен он обещал создать благоприятные условия для развития бизнеса и общее покровительство. Полученные средства Копайгородские легализовали, приобретя недвижимость, отмечают в ГП.

Кроме того, в сентябре 2024 года Копайгородская склонила одного из свидетелей к даче заведомо ложных показаний под угрозой причинения вреда здоровью. С ноября по декабрь 2024 года, находясь под домашним арестом, действуя через Пасунько, она подкупила другого свидетеля, передав ему 500 тысяч рублей.

"В ходе предварительного следствия Копайгородскими активно оказывалось противодействие расследованию", - отмечается в релизе.

Копайгородские находятся под стражей в Москве . Изначально пребывавшая под домашним арестом Янина попала в СИЗО после того, как следствие выяснило, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу.