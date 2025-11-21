Рейтинг@Mail.ru
ГП попросила определить, в каком городе будут судить экс-мэра Сочи - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/kopaygorodskiy-2056614113.html
ГП попросила определить, в каком городе будут судить экс-мэра Сочи
ГП попросила определить, в каком городе будут судить экс-мэра Сочи - РИА Новости, 21.11.2025
ГП попросила определить, в каком городе будут судить экс-мэра Сочи
Генеральная прокуратура направила в Верховный суд РФ уголовное дело в отношении экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины для определения... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T15:20:00+03:00
2025-11-21T15:20:00+03:00
происшествия
россия
сочи
москва
генеральная прокуратура рф
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974685434_0:0:831:468_1920x0_80_0_0_dba2a9b6dc56d88bbf8ab1557c7544d9.jpg
https://ria.ru/20251121/moskva-2056566889.html
https://ria.ru/20250713/sud-2028831731.html
россия
сочи
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974685434_0:0:785:589_1920x0_80_0_0_a1f61f0ea9101bab2b1017a9dd7f8337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, сочи, москва, генеральная прокуратура рф, верховный суд рф
Происшествия, Россия, Сочи, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Верховный суд РФ
ГП попросила определить, в каком городе будут судить экс-мэра Сочи

ГП попросила ВС определить, где будут судить экс-мэра Сочи Копайгородского

© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда
Перейти в медиабанк
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура направила в Верховный суд РФ уголовное дело в отношении экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины для определения территориальной подсудности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины и ее помощника Александра Пасунько. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный суд РФ для рассмотрения вопроса об определении территориальной подсудности", - говорится в сообщении.
Суд - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Жителя Москвы будут судить за хищение при строительстве пункта на границе
Вчера, 13:19
Копайгородский обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере). Копайгородской вменяется ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупно размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, а также подкуп свидетеля и принуждение к уклонению свидетеля от дачи показаний, соединенное с угрозой причинением вреда здоровью). Пасунько – ч. 2 ст. 309 УК РФ (подкуп свидетеля и принуждение к уклонению свидетеля от дачи показаний, соединенное с угрозой причинением вреда здоровью).
По версии следствия, с января 2022 по март 2024 года Копайгородский при пособничестве супруги похитил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 миллионов рублей. Чтобы легализовать похищенное, участки были оформлены на Копайгородскую и подконтрольное лицо.
С марта 2022 по май 2024 года в Сочи чиновник при посредничестве супруги получил 248 миллионов рублей от представителей коммерческих организаций. Взамен он обещал создать благоприятные условия для развития бизнеса и общее покровительство. Полученные средства Копайгородские легализовали, приобретя недвижимость, отмечают в ГП.
Кроме того, в сентябре 2024 года Копайгородская склонила одного из свидетелей к даче заведомо ложных показаний под угрозой причинения вреда здоровью. С ноября по декабрь 2024 года, находясь под домашним арестом, действуя через Пасунько, она подкупила другого свидетеля, передав ему 500 тысяч рублей.
"В ходе предварительного следствия Копайгородскими активно оказывалось противодействие расследованию", - отмечается в релизе.
Копайгородские находятся под стражей в Москве. Изначально пребывавшая под домашним арестом Янина попала в СИЗО после того, как следствие выяснило, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу.
Одновременно в Хостинском районном суде Сочи продолжается рассмотрение антикоррупционного иска Генпрокуратуры России к Копайгородскому и аффилированным лицам.
Суд - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Супруга экс-мэра Сочи Копайгородского хочет судиться с СИЗО
13 июля, 05:49
 
ПроисшествияРоссияСочиМоскваГенеральная прокуратура РФВерховный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала