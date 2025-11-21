Рейтинг@Mail.ru
Праздник красоты: чем запомнилась "Мисс Вселенная — 2025"
Культура
 
17:09 21.11.2025
Праздник красоты: чем запомнилась "Мисс Вселенная — 2025"
Праздник красоты: чем запомнилась "Мисс Вселенная — 2025"
В Бангкоке подвели итоги 74-го конкурса красоты "Мисс Вселенная". Победа досталась участнице из Мексики Фатиме Бош Фернандес. Чем еще запомнилось одно из...
Праздник красоты: чем запомнилась "Мисс Вселенная — 2025"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Бангкоке подвели итоги 74-го конкурса красоты "Мисс Вселенная". Победа досталась участнице из Мексики Фатиме Бош Фернандес. Чем еще запомнилось одно из красивых событий планеты — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Sakchai Lalit

Победительница — 25-летняя Фатима Бош Фернандес, которая давно занимается благотворительностью и работает с мексиканскими детскими фондами. Корону ей вручила мисс Вселенная — 2023 — датчанка Виктория Кьер Тейлвиг.

Победительница финала 74-го конкурса красоты Мисс Вселенная, участница из Мексики Фатима Бош Фернандес

Победительница — 25-летняя Фатима Бош Фернандес, которая давно занимается благотворительностью и работает с мексиканскими детскими фондами. Корону ей вручила мисс Вселенная — 2023 — датчанка Виктория Кьер Тейлвиг.

© AP Photo / Sakchai Lalit
1 из 13
© AP Photo / Sakchai Lalit

Финал конкурса проходил в Центре выставок и конгрессов IMPACT. За главный приз в этом году боролись представительницы 120 стран.

На фото: Жао На из Китая

Участница из Китая Жао На во время 74-го конкурса красоты Мисс Вселенная в Таиланде

Финал конкурса проходил в Центре выставок и конгрессов IMPACT. За главный приз в этом году боролись представительницы 120 стран.

На фото: Жао На из Китая

© AP Photo / Sakchai Lalit
2 из 13
© Getty Images / Mohan Raj

Россиянка Анастасия Венза также участвовала в конкурсе, но ей не удалось войти в число 30 финалисток.​

Участница из России Анастасия Венза во время 74-го конкурса красоты Мисс Вселенная в Таиланде

Россиянка Анастасия Венза также участвовала в конкурсе, но ей не удалось войти в число 30 финалисток.​

© Getty Images / Mohan Raj
3 из 13
© AP Photo / Sakchai Lalit

Не обошлось без скандалов: в начале месяца вице-президент конкурса оскорбил будущую победительницу, что вызвало бурную реакцию в СМИ. А один из членов жюри покинул мероприятие, обвинив коллег в коррупции.

Победительница финала 74-го конкурса красоты Мисс Вселенная, участница из Мексики Фатима Бош Фернандес

Не обошлось без скандалов: в начале месяца вице-президент конкурса оскорбил будущую победительницу, что вызвало бурную реакцию в СМИ. А один из членов жюри покинул мероприятие, обвинив коллег в коррупции.

© AP Photo / Sakchai Lalit
4 из 13
© Getty Images / Mohan Raj

Первой вице-мисс стала представительница Таиланда Правенар Сингх.

Участница из Таиланда Правенар Сингх во время 74-го конкурса красоты Мисс Вселенная в Таиланде

Первой вице-мисс стала представительница Таиланда Правенар Сингх.

© Getty Images / Mohan Raj
5 из 13
© AP Photo / Sakchai Lalit

Третье место заняла Стефани Адриана Абасали Нассэр из Венесуэлы.

Участница из Венесуэлы Стефани Абасали во время 74-го конкурса красоты Мисс Вселенная в Таиланде

Третье место заняла Стефани Адриана Абасали Нассэр из Венесуэлы.

© AP Photo / Sakchai Lalit
6 из 13
© Getty Images / Mohan Raj

Полуфиналисток раньше было 20, с 2024 года — 30.

На фото: Алена Кучерук из Белорусии

Участница из Белоруссии Алена Кучерук во время 74-го конкурса красоты Мисс Вселенная в Таиланде

Полуфиналисток раньше было 20, с 2024 года — 30.

На фото: Алена Кучерук из Белорусии

© Getty Images / Mohan Raj
7 из 13
© Getty Images / Mohan Raj

Первый конкурс "Мисс Вселенная" в 1952-м организовала компания Pacific Mills, выпускающая купальники. Так хотели привлечь внимание к пляжной моде. До сих пор на одном из этапов девушки должны появляться в бикини или чем-то подобном.

На фото: Инна Молл из Чили

Участница из Чили Инна Молл во время 74-го конкурса красоты Мисс Вселенная в Таиланде

Первый конкурс "Мисс Вселенная" в 1952-м организовала компания Pacific Mills, выпускающая купальники. Так хотели привлечь внимание к пляжной моде. До сих пор на одном из этапов девушки должны появляться в бикини или чем-то подобном.

На фото: Инна Молл из Чили

© Getty Images / Mohan Raj
8 из 13
© AP Photo / Sakchai Lalit

Позднее зарегистрировали бренд "Мисс Вселенная" и создали фонд в несколько миллионов долларов. Долгое время правами на конкурс владел Дональд Трамп совместно с телекомпанией NBC.

На фото: Лина Луасес из Кубы

Участница из Кубы Лина Луасес во время 74-го конкурса красоты Мисс Вселенная в Таиланде

Позднее зарегистрировали бренд "Мисс Вселенная" и создали фонд в несколько миллионов долларов. Долгое время правами на конкурс владел Дональд Трамп совместно с телекомпанией NBC.

На фото: Лина Луасес из Кубы

© AP Photo / Sakchai Lalit
9 из 13
© AP Photo / Sakchai Lalit

Среди конкурсных испытаний — интервью и показ вечернего платья. Одним из самых эффектных событий "Мисс Вселенной" традиционно считается шоу национальных костюмов — демонстрация культурных традиций каждой страны.

На фото: Санли Лю из Индонезии

Участница из Индонезии Санли Лю во время 74-го конкурса красоты Мисс Вселенная в Таиланде

Среди конкурсных испытаний — интервью и показ вечернего платья. Одним из самых эффектных событий "Мисс Вселенной" традиционно считается шоу национальных костюмов — демонстрация культурных традиций каждой страны.

На фото: Санли Лю из Индонезии

© AP Photo / Sakchai Lalit
10 из 13
© AP Photo / Sakchai Lalit

Девушки борются не только за звание, но и, естественно, за переходящий приз — корону. В разные годы ее украшали бриллиантами, сапфирами, жемчугом и горным хрусталем.

На фото: Ева Жиль из Франции

Мисс Франция Ева Жиль в финальном туре 74-го конкурса красоты Мисс Вселенная в Таиланде

Девушки борются не только за звание, но и, естественно, за переходящий приз — корону. В разные годы ее украшали бриллиантами, сапфирами, жемчугом и горным хрусталем.

На фото: Ева Жиль из Франции

© AP Photo / Sakchai Lalit
11 из 13
© AP Photo / Sakchai Lalit

Первой "Мисс Вселенной" досталась корона, которая когда-то принадлежала российскому императорскому дому Романовых.

На фото: Карла Бачигалупо из Перу

Участница из Перу Карла Бачигалупо во время 74-го конкурса красоты Мисс Вселенная в Таиланде

Первой "Мисс Вселенной" досталась корона, которая когда-то принадлежала российскому императорскому дому Романовых.

На фото: Карла Бачигалупо из Перу

© AP Photo / Sakchai Lalit
12 из 13
© AP Photo / Sakchai Lalit

Помимо короны, победительница получает призы от спонсоров, денежное вознаграждение и подписывает годовой контракт. Она участвует в светских раутах, рекламных акциях и благотворительных проектах.

На фото: Одри Экерт из США

Участница из США Одри Экерт во время 74-го конкурса красоты Мисс Вселенная в Таиланде

Помимо короны, победительница получает призы от спонсоров, денежное вознаграждение и подписывает годовой контракт. Она участвует в светских раутах, рекламных акциях и благотворительных проектах.

На фото: Одри Экерт из США

© AP Photo / Sakchai Lalit
13 из 13
 
Культура
 
 
