Праздник красоты: чем запомнилась "Мисс Вселенная — 2025"

Победительница — 25-летняя Фатима Бош Фернандес, которая давно занимается благотворительностью и работает с мексиканскими детскими фондами. Корону ей вручила мисс Вселенная — 2023 — датчанка Виктория Кьер Тейлвиг.
Финал конкурса проходил в Центре выставок и конгрессов IMPACT. За главный приз в этом году боролись представительницы 120 стран.
На фото: Жао На из Китая
Россиянка Анастасия Венза также участвовала в конкурсе, но ей не удалось войти в число 30 финалисток.
Не обошлось без скандалов: в начале месяца вице-президент конкурса оскорбил будущую победительницу, что вызвало бурную реакцию в СМИ. А один из членов жюри покинул мероприятие, обвинив коллег в коррупции.
Первой вице-мисс стала представительница Таиланда Правенар Сингх.
Третье место заняла Стефани Адриана Абасали Нассэр из Венесуэлы.
Полуфиналисток раньше было 20, с 2024 года — 30.
На фото: Алена Кучерук из Белорусии
Первый конкурс "Мисс Вселенная" в 1952-м организовала компания Pacific Mills, выпускающая купальники. Так хотели привлечь внимание к пляжной моде. До сих пор на одном из этапов девушки должны появляться в бикини или чем-то подобном.
На фото: Инна Молл из Чили
Позднее зарегистрировали бренд "Мисс Вселенная" и создали фонд в несколько миллионов долларов. Долгое время правами на конкурс владел Дональд Трамп совместно с телекомпанией NBC.
На фото: Лина Луасес из Кубы
Среди конкурсных испытаний — интервью и показ вечернего платья. Одним из самых эффектных событий "Мисс Вселенной" традиционно считается шоу национальных костюмов — демонстрация культурных традиций каждой страны.
На фото: Санли Лю из Индонезии
Девушки борются не только за звание, но и, естественно, за переходящий приз — корону. В разные годы ее украшали бриллиантами, сапфирами, жемчугом и горным хрусталем.
На фото: Ева Жиль из Франции
Первой "Мисс Вселенной" досталась корона, которая когда-то принадлежала российскому императорскому дому Романовых.
На фото: Карла Бачигалупо из Перу
Помимо короны, победительница получает призы от спонсоров, денежное вознаграждение и подписывает годовой контракт. Она участвует в светских раутах, рекламных акциях и благотворительных проектах.
На фото: Одри Экерт из США
