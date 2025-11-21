Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США заявили о возможности остановить начало ядерных испытаний
22:34 21.11.2025 (обновлено: 22:35 21.11.2025)
В конгрессе США заявили о возможности остановить начало ядерных испытаний
В конгрессе США заявили о возможности остановить начало ядерных испытаний
В конгрессе США заявили о возможности остановить начало ядерных испытаний

Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
© РИА Новости / Эдуард Песов
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Конгресс США может воспрепятствовать возобновлению ядерных испытаний, лишив правительство финансирования, заявила конгрессвумен-демократ Дина Титус на вопрос РИА Новости.
"Если мы сможем прекратить финансирование, то у нас появится возможность остановить любое возобновление испытаний", - ответила она на вопрос агентства о возможностях конгресса воспрепятствовать возобновлению ядерных испытаний.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Песков прокомментировал слова Рубио об испытаниях ядерного оружия США
13 ноября, 13:10
Титус подчеркнула, что считает финансирование важным фактором в данном вопросе.
Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Россия и Китай в настоящее время не занимаются испытанием ядерного оружия, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В конгрессе пока не смогут добиться от Трампа продления ограничений по ДСНВ
Вчера, 22:20
 
