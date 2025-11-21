Военные из КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей, пишут СМИ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Военные КНДР в среду в очередной раз пересекли военную демаркационную линию (MDL), разделяющую Корейский полуостров в пределах демилитаризованной зоны - фактической границы между Севером и Югом, передает в четверг агентство Военные КНДР в среду в очередной раз пересекли военную демаркационную линию (MDL), разделяющую Корейский полуостров в пределах демилитаризованной зоны - фактической границы между Севером и Югом, передает в четверг агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

КНДР и Южная Корея разделены демилитаризованной зоной (ДМЗ) - четырехкилометровой буферной зоной с укреплениями по обеим сторонам границы. С апреля 2024 года КНДР установила противотанковые сооружения и мины вдоль демилитаризованной зоны и взорвала автомобильные и железные дороги, соединяющие две Кореи.

"Согласно информации военных от 20 ноября, день назад несколько северокорейских военных, предположительно выполнявших работы в демилитаризованной зоне, нарушили демаркационную линию, перейдя на нашу государственную территорию", - говорится в сообщении Рёнхап.

Как отмечается в сообщении, южнокорейские военные запустили предупредительное вещание и сделали несколько предупредительных выстрелов, после чего северокорейцы вернулись на свою сторону границы.

"Северокорейские военные в демилитаризованной зоне предприняли действия, угрожающие соглашению о перемирии, поэтому мы действовали согласно установленному порядку", - цитирует Рёнхап заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея ( ОКНШ ).

Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война (1950-1953) закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его заключили командующие войсками КНДР и Китая - с одной стороны, и США под флагом ООН - с другой.

Южнокорейские военные 17 ноября предложили КНДР провести переговоры для обсуждения маркировки де-факто межкорейской границы, военной демаркационной линии (MDL), разделяющей стороны в пределах демилитаризованной зоны, так как значительная часть оригинальных маркировочных знаков была с годами утеряна, и обе стороны по-разному трактуют границу. Тогда в министерстве национальной обороны Республики Корея пояснили, что в последние недели военнослужащие КНДР неоднократно пересекали MDL в ходе установки заграждений и минирования в зоне демилитаризации. Южнокорейские войска в ответ осуществляли предупредительное оповещение и производили предупредительную стрельбу, требуя отхода северокорейских солдат.