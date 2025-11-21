Рейтинг@Mail.ru
Военные из КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей, пишут СМИ
01:23 21.11.2025
Военные из КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей, пишут СМИ
2025-11-21T01:23:00+03:00
2025-11-21T01:23:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
корейский полуостров
южная корея
оон
объединенный комитет начальников штабов (сша)
кндр (северная корея)
корейский полуостров
южная корея
Военные из КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей, пишут СМИ

Рёнхап: военные из КНДР в очередной раз пересекли границу с Южной Кореей

© AP PhotoСолдаты КНДР пересекли демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны в центральной части границы с Южной Кореей
Солдаты КНДР пересекли демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны в центральной части границы с Южной Кореей - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo
Солдаты КНДР пересекли демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны в центральной части границы с Южной Кореей. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Военные КНДР в среду в очередной раз пересекли военную демаркационную линию (MDL), разделяющую Корейский полуостров в пределах демилитаризованной зоны - фактической границы между Севером и Югом, передает в четверг агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.
КНДР и Южная Корея разделены демилитаризованной зоной (ДМЗ) - четырехкилометровой буферной зоной с укреплениями по обеим сторонам границы. С апреля 2024 года КНДР установила противотанковые сооружения и мины вдоль демилитаризованной зоны и взорвала автомобильные и железные дороги, соединяющие две Кореи.
Граница Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Минобороны Южной Кореи предложило КНДР обсудить маркировку границы
17 ноября, 11:30
"Согласно информации военных от 20 ноября, день назад несколько северокорейских военных, предположительно выполнявших работы в демилитаризованной зоне, нарушили демаркационную линию, перейдя на нашу государственную территорию", - говорится в сообщении Рёнхап.
Как отмечается в сообщении, южнокорейские военные запустили предупредительное вещание и сделали несколько предупредительных выстрелов, после чего северокорейцы вернулись на свою сторону границы.
"Северокорейские военные в демилитаризованной зоне предприняли действия, угрожающие соглашению о перемирии, поэтому мы действовали согласно установленному порядку", - цитирует Рёнхап заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея (ОКНШ).
Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война (1950-1953) закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его заключили командующие войсками КНДР и Китая - с одной стороны, и США под флагом ООН - с другой.
Пуск северокорейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
СМИ: пуск ракеты КНДР может быть ответом на санкции США
7 ноября, 07:57
Южнокорейские военные 17 ноября предложили КНДР провести переговоры для обсуждения маркировки де-факто межкорейской границы, военной демаркационной линии (MDL), разделяющей стороны в пределах демилитаризованной зоны, так как значительная часть оригинальных маркировочных знаков была с годами утеряна, и обе стороны по-разному трактуют границу. Тогда в министерстве национальной обороны Республики Корея пояснили, что в последние недели военнослужащие КНДР неоднократно пересекали MDL в ходе установки заграждений и минирования в зоне демилитаризации. Южнокорейские войска в ответ осуществляли предупредительное оповещение и производили предупредительную стрельбу, требуя отхода северокорейских солдат.
Южнокорейское минобороны добавило, что попытки обслуживать маркировочные знаки MDL прекратились после инцидента 1973 года, когда северокорейские военнослужащие открыли огонь по группе ремонта со стороны командования ООН. В 2004 году США и Южная Корея провели совместную работу по приведению координат MDL на исходных картах в соответствие с реальным рельефом, и эти данные используются в навигации в тех случаях, когда физические знаки утрачены.
У здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Вашингтон и Сеул призвали КНДР к денуклеаризации
14 ноября, 05:52
 
В миреКНДР (Северная Корея)Корейский полуостровЮжная КореяООНОбъединенный комитет начальников штабов (США)
 
 
