МИД Китая отверг обвинения в поставках оружия сторонам конфликта на Украине
12:17 21.11.2025
МИД Китая отверг обвинения в поставках оружия сторонам конфликта на Украине
МИД Китая отверг обвинения в поставках оружия сторонам конфликта на Украине
в мире
В мире, Китай, Донецкая Народная Республика, Мао Нин, Вооруженные силы Украины
Флаг Китая
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. Китай никогда не поставлял ни одной из сторон украинского конфликта летальных вооружений, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Мне неизвестно об упомянутой вами ситуацией, но я хочу подчеркнуть, что Китай никогда не поставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения", - заявила Мао Нин, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения ВСУ о том, что они недавно якобы уничтожили произведенную в Китае РСЗО Type-63, используемую российскими вооруженными силами в ДНР.
