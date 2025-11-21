https://ria.ru/20251121/kitaj-2056548599.html
МИД Китая отверг обвинения в поставках оружия сторонам конфликта на Украине
Китай никогда не поставлял ни одной из сторон украинского конфликта летальных вооружений, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао... РИА Новости, 21.11.2025
МИД Китая отверг обвинения в поставках оружия сторонам конфликта на Украине
МИД КНР: Китай никогда не поставлял оружие сторонам конфликта на Украине