Китай готов сотрудничать со всеми сторонами конфликта на Украине

ООН, 21 ноя - РИА Новости. Китай готов взаимодействовать со всеми сторонами конфликта на Украине ради прекращения огня и политического решения кризиса, заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.
"Мы готовы продолжать взаимодействие со всеми сторонами, усиливать голос сбалансированности, объективности и рациональности международного сообщества, а также играть конструктивную роль в достижении скорейшего прекращения огня и продвижении политического решения кризиса", - сообщил он на заседании Совбеза ООН по Украине.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.