Китай готов сотрудничать со всеми сторонами конфликта на Украине - РИА Новости, 21.11.2025
00:11 21.11.2025
Китай готов сотрудничать со всеми сторонами конфликта на Украине
Китай готов сотрудничать со всеми сторонами конфликта на Украине - РИА Новости, 21.11.2025
Китай готов сотрудничать со всеми сторонами конфликта на Украине
Китай готов взаимодействовать со всеми сторонами конфликта на Украине ради прекращения огня и политического решения кризиса, заявил постоянный представитель КНР РИА Новости, 21.11.2025
2025
Китай готов сотрудничать со всеми сторонами конфликта на Украине

Китай готов к работе со всеми сторонами конфликта на Украине ради урегулирования

© РИА Новости / Мария Плотникова
Район Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
ООН, 21 ноя - РИА Новости. Китай готов взаимодействовать со всеми сторонами конфликта на Украине ради прекращения огня и политического решения кризиса, заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.
"Мы готовы продолжать взаимодействие со всеми сторонами, усиливать голос сбалансированности, объективности и рациональности международного сообщества, а также играть конструктивную роль в достижении скорейшего прекращения огня и продвижении политического решения кризиса", - сообщил он на заседании Совбеза ООН по Украине.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
