Кишинев не хочет слышать мнение жителей Приднестровья, заявили в МИД ПМР
10:24 21.11.2025
Кишинев не хочет слышать мнение жителей Приднестровья, заявили в МИД ПМР
в мире
кишинев
молдавия
россия
виталий игнатьев
майя санду
в мире, кишинев, молдавия, россия, виталий игнатьев, майя санду
В мире, Кишинев, Молдавия, Россия, Виталий Игнатьев, Майя Санду
ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Кишинев не хочет слышать мнение жителей Приднестровья, стремится исключить их из своей политической жизни, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Целенаправленное и массовое препятствование голосованию приднестровцев со вторым гражданством Республики Молдова, которое наблюдалось в ходе электоральных процессов прошлого и, особенно, текущего года, очевидным образом свидетельствует о нежелании Кишинева слышать и учитывать мнение жителей Приднестровья, а также стремлении любыми способами, даже такими недемократическими, исключить их из своей политической жизни", - сказал Игнатьев.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Приднестровье прокомментировали выход Молдавии из ряда соглашений по СНГ
12 ноября, 23:20
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Майи Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Кристина Герасимова - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Молдавии рассчитывают начать реинтеграцию Приднестровья в 2026 году
19 ноября, 18:29
 
