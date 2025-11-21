Кишинев не хочет слышать мнение жителей Приднестровья, заявили в МИД ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Кишинев не хочет слышать мнение жителей Приднестровья, стремится исключить их из своей политической жизни, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Целенаправленное и массовое препятствование голосованию приднестровцев со вторым гражданством Республики Молдова, которое наблюдалось в ходе электоральных процессов прошлого и, особенно, текущего года, очевидным образом свидетельствует о нежелании Кишинева слышать и учитывать мнение жителей Приднестровья, а также стремлении любыми способами, даже такими недемократическими, исключить их из своей политической жизни", - сказал Игнатьев.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Майи Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.