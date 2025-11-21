Кишинев не хочет слышать мнение жителей Приднестровья, заявили в МИД ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Кишинев не хочет слышать мнение жителей Приднестровья, стремится исключить их из своей политической жизни, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.