Киргизия провела I эмиссию обеспеченного золотом нацстейблкоина на $50 млн

БИШКЕК, 20 ноя – РИА Новости. Киргизия запустила первую эмиссию подкрепленного физическим золотом национального стейблкоина USDKG на 50 миллионов долларов, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе президента республики Садыра Жапарова.

"Благодаря внедрению стейблкоина, обеспеченного реальными активами, инициатива укрепляет доверие к финансовым инновациям и демонстрирует, что цифровые инструменты могут иметь материальное обеспечение и служить развитию экономики. Эмиссию USDKG осуществляет компания со 100% государственным участием ОАО "Эмитент Виртуальных Активов", что обеспечивает высокий уровень доверия и институциональной надежности", - подчеркнули в сообщении.