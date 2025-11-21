Рейтинг@Mail.ru
15:40 21.11.2025 (обновлено: 15:45 21.11.2025)
Киргизия провела I эмиссию обеспеченного золотом нацстейблкоина на $50 млн
Киргизия провела I эмиссию обеспеченного золотом нацстейблкоина на $50 млн

БИШКЕК, 20 ноя – РИА Новости. Киргизия запустила первую эмиссию подкрепленного физическим золотом национального стейблкоина USDKG на 50 миллионов долларов, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе президента республики Садыра Жапарова.
"Сегодня, 20 ноября, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял участие в церемонии официального запуска первой эмиссии национального стейблкоина USDKG - цифрового токена, обеспеченного физическим золотом и привязанного к доллару США… Во время церемонии участники нажали кнопку "Запуск эмиссии", официально инициировав выпуск и обращение 50 миллионов токенов USDKG в сети Tron, каждый из которых эквивалентен одному доллару США и полностью обеспечен физическим золотом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стейблкоин USDKG, разработанный как прозрачная, безопасная и стабильная цифровая валюта, сочетает надежность золота и эффективность блокчейн-технологий. Запуск открывает новые возможности для укрепления позиций Киргизии в глобальной финансовой экосистеме. Он формирует основу для развития инфраструктуры Web3-экосистемы децентрализованных сервисов, обеспечивающих взаимодействие государства и частного сектора через блокчейн-решения. Кроме того, как утверждают в пресс-службе, USDKG повышает инвестиционную привлекательность Киргизии, создавая условия для притока капитала и технологических партнерств.
"Благодаря внедрению стейблкоина, обеспеченного реальными активами, инициатива укрепляет доверие к финансовым инновациям и демонстрирует, что цифровые инструменты могут иметь материальное обеспечение и служить развитию экономики. Эмиссию USDKG осуществляет компания со 100% государственным участием ОАО "Эмитент Виртуальных Активов", что обеспечивает высокий уровень доверия и институциональной надежности", - подчеркнули в сообщении.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Премьер Киргизии назвал Россию надежным союзником
11 ноября, 12:34
 
КиргизияСадыр ЖапаровВ мире
 
 
