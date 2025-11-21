США угрожают прекратить поставки оружия Украине, пишет Reuters

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США усилили давление на Киев, чтобы он согласился на план США по урегулированию конфликта, Вашингтон угрожает прекратить предоставление Украине оружия и разведданных, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Украина сталкивается с более сильным давлением со стороны Вашингтона, чтобы она согласилась с рамками мирной сделки с Россией, поддерживаемой США, чем во время предыдущих переговорных усилий, включая угрозы прекратить предоставление разведданных и оружия", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
По информации собеседников агентства, Вашингтон хочет, чтобы украинская сторона подписала проект уже к следующему четвергу.
Ранее британская газета Financial Times также утверждала, что США ожидают от Владимира Зеленского подписания предлагаемого ими плана до 27 ноября.
В Белом доме заявили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже, добавил он.
В СМИ появился текст предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Альянс берет обязательство не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек.