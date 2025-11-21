Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Киев считает, что план США и коррупционный скандал совпали не случайно
15:23 21.11.2025 (обновлено: 15:29 21.11.2025)
СМИ: Киев считает, что план США и коррупционный скандал совпали не случайно
СМИ: Киев считает, что план США и коррупционный скандал совпали не случайно
Украинские чиновники жалуются, что момент появления предлагаемого США плана по урегулированию якобы не случайно совпал с коррупционным скандалом на Украине,... РИА Новости, 21.11.2025
СМИ: Киев считает, что план США и коррупционный скандал совпали не случайно

NBC: в Киеве жалуются, что план США появился в момент скандала на Украине

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские чиновники жалуются, что момент появления предлагаемого США плана по урегулированию якобы не случайно совпал с коррупционным скандалом на Украине, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству.
В СМИ появился текст предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Альянс берет обязательство не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Украина изменила один из пунктов плана США по Украине, пишет WSJ
Вчера, 07:41
"Украинские чиновники не считают совпадением момент появления этого нового плана", - говорится в сообщении.
Из сообщения следует, что Киев обратил внимание на то, что план был выдвинут в момент ослабления позиций украинского руководства.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Мирный план США вызвал ярость в Киеве, пишут СМИ
Вчера, 14:57
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
СМИ: Лидеры ЕС проведут экстренное совещание о плане США по Украине
Вчера, 13:22
 
