Мирный план США вызвал ярость в Киеве, пишут СМИ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Киеве предлагаемый США план по урегулированию на Украине вызвал ярость, сообщает издание Kyiv Post.
Накануне в офисе Владимира Зеленского заявили, что он официально получил от американской стороны проект предлагаемого плана по урегулированию на Украине.
"В Киеве публичная реакция была спокойной, но в частном порядке она была яростной", - говорится в публикации.
Украинские чиновники также заявили изданию, что изучают полученный от Вашингтона документ.
Ранее покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук опубликовал, как он утверждает, разработанный США план из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта. План состоит из девяти разделов, где определяется статус Донбасса и Крыма, обязательства Украины - внеблоковый статус и отказ от НАТО в конституции, безъядерный статус страны, ограничение численности ВСУ.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".