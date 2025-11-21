Рейтинг@Mail.ru
Мирный план США вызвал ярость в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/kiev-2056607675.html
Мирный план США вызвал ярость в Киеве, пишут СМИ
Мирный план США вызвал ярость в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
Мирный план США вызвал ярость в Киеве, пишут СМИ
В Киеве предлагаемый США план по урегулированию на Украине вызвал ярость, сообщает издание Kyiv Post. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:57:00+03:00
2025-11-21T14:57:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
артем дмитрук
дмитрий песков
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://ria.ru/20251121/ukraina-2056496234.html
https://ria.ru/20251121/glava-2056515451.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, артем дмитрук, дмитрий песков, верховная рада украины, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины, НАТО, Вооруженные силы Украины
Мирный план США вызвал ярость в Киеве, пишут СМИ

В Киеве вызвал ярость план США по урегулированию на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Киеве предлагаемый США план по урегулированию на Украине вызвал ярость, сообщает издание Kyiv Post.
Накануне в офисе Владимира Зеленского заявили, что он официально получил от американской стороны проект предлагаемого плана по урегулированию на Украине.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Украина изменила один из пунктов плана США по Украине, пишет WSJ
Вчера, 07:41
Киеве публичная реакция была спокойной, но в частном порядке она была яростной", - говорится в публикации.
Украинские чиновники также заявили изданию, что изучают полученный от Вашингтона документ.
Ранее покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук опубликовал, как он утверждает, разработанный США план из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта. План состоит из девяти разделов, где определяется статус Донбасса и Крыма, обязательства Украины - внеблоковый статус и отказ от НАТО в конституции, безъядерный статус страны, ограничение численности ВСУ.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Глава МИД Украины Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Глава МИД Украины пожаловался на мирный план США, пишут СМИ
Вчера, 09:52
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукДмитрий ПесковВерховная Рада УкраиныНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала