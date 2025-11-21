В Москве обновили надвратную колокольню Храма Христа Спасителя

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили надвратную колокольню Храма Христа Спасителя, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Выполнены ремонтно-реставрационные работы надвратной колокольни Храма Христа Спасителя, которая расположена в северной части стилобата, над входом в нижний храм, называющийся Преображенской церковью. За четверть века в условиях мегаполиса белоснежный мрамор утратил первозданный вид, поэтому потребовался ремонт. Работы проводили со специально установленных лесов с использованием подъемных лебедок", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что вначале специалисты промыли фасад площадью почти 560 квадратных метров, расчистили швы, обработали их защитными средствами от плесени и восстановили, где было необходимо, шовный герметик. Затем отшлифовали мраморные плиты, на поврежденных заполнили сколы, провели докомпоновку.

"При проверке прочности фасада определили пустоты за облицовкой и заполнили их специальными смолами и цементами, придающими прочность конструкции, почистили и отполировали горельефы. Демонтировали покрытие купола колокольни, выполнили локальный ремонт его металлической обрешетки, затем установили новое покрытие площадью более 90 квадратных метров из нержавеющей стали с напылением нитрида титана, которое придает красивый золотой цвет", - рассказал Бирюков.

Он отметил, в рамках работ смонтировали новое навершие купола, провели золочение креста, заменили покрытие кровли и закомар - полукруглых завершений внешних стен храма.