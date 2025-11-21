Рейтинг@Mail.ru
В Москве обновили надвратную колокольню Храма Христа Спасителя - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:44 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/khram-2056557494.html
В Москве обновили надвратную колокольню Храма Христа Спасителя
В Москве обновили надвратную колокольню Храма Христа Спасителя - РИА Новости, 21.11.2025
В Москве обновили надвратную колокольню Храма Христа Спасителя
Специалисты комплекса городского хозяйства обновили надвратную колокольню Храма Христа Спасителя, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T12:44:00+03:00
2025-11-21T12:44:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149837/67/1498376785_0:375:5184:3291_1920x0_80_0_0_87cef0f43d2e381b51eff70266001b15.jpg
https://ria.ru/20251114/hram-2054949235.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149837/67/1498376785_278:0:4886:3456_1920x0_80_0_0_ffb503b4f2cf7c8671592c381748f3cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве обновили надвратную колокольню Храма Христа Спасителя

Бирюков: в Москве обновили надвратную колокольню Храма Христа Спасителя

© РИА Новости / Антон СкрипуновХрам Христа Спасителя
Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Храм Христа Спасителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили надвратную колокольню Храма Христа Спасителя, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выполнены ремонтно-реставрационные работы надвратной колокольни Храма Христа Спасителя, которая расположена в северной части стилобата, над входом в нижний храм, называющийся Преображенской церковью. За четверть века в условиях мегаполиса белоснежный мрамор утратил первозданный вид, поэтому потребовался ремонт. Работы проводили со специально установленных лесов с использованием подъемных лебедок", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что вначале специалисты промыли фасад площадью почти 560 квадратных метров, расчистили швы, обработали их защитными средствами от плесени и восстановили, где было необходимо, шовный герметик. Затем отшлифовали мраморные плиты, на поврежденных заполнили сколы, провели докомпоновку.
"При проверке прочности фасада определили пустоты за облицовкой и заполнили их специальными смолами и цементами, придающими прочность конструкции, почистили и отполировали горельефы. Демонтировали покрытие купола колокольни, выполнили локальный ремонт его металлической обрешетки, затем установили новое покрытие площадью более 90 квадратных метров из нержавеющей стали с напылением нитрида титана, которое придает красивый золотой цвет", - рассказал Бирюков.
Он отметил, в рамках работ смонтировали новое навершие купола, провели золочение креста, заменили покрытие кровли и закомар - полукруглых завершений внешних стен храма.
Он напомнил, что ранее был проведен капитальный ремонт фасадов самого большого православного храма России. В 2023 году обновили южную, а в 2024 - северную, восточную и западную стороны сооружения, смотровые площадки и звонницы. Общая площадь отремонтированных фасадов превысила 13,2 тысячи квадратных метров.
Храм святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в Ростокино - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Храм святых Мефодия и Кирилла в Ростокино обеспечили подсветкой
14 ноября, 11:37
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала