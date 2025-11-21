Глава Химок проверила ход ремонта сети теплоснабжения

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Специалисты "ТСК Мосэнерго" завершили ремонт тепловых сетей на улице Станиславского, ход ремонта проверила глава Химок Елена Землякова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы по реконструкции поврежденных участков трубопровода провели вблизи дома №10. Ремонт проводили из-за утечки на теплоносителе. При обходе сотрудники "ТСК Мосэнерго" обнаружили поступление воды и незамедлительно приступили к монтажно-строительным работам. Специалисты заменили шесть метров трубопровода.

"Участок обеспечивает теплоснабжением 31 многоквартирный дом и пять социальных объектов. По окончании монтажа участок тепловой сети был запущен в штатном режиме, параметры теплоносителя восстановлены в полном объеме", — отметила Землякова.