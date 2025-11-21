https://ria.ru/20251121/khimki-2056551057.html
Глава Химок проверила ход ремонта сети теплоснабжения
Глава Химок проверила ход ремонта сети теплоснабжения - РИА Новости, 21.11.2025
Глава Химок проверила ход ремонта сети теплоснабжения
Специалисты "ТСК Мосэнерго" завершили ремонт тепловых сетей на улице Станиславского, ход ремонта проверила глава Химок Елена Землякова, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T12:23:00+03:00
2025-11-21T12:23:00+03:00
2025-11-21T12:23:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056549585_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d2b753b6655c5e40a31b396ecf6be6f1.jpg
https://ria.ru/20251116/obkhod-2055318253.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056549585_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_60ed6e6111784a0612c87020c6588428.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Глава Химок проверила ход ремонта сети теплоснабжения
Елена Землякова проверила ход ремонта сети теплоснабжения
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Специалисты "ТСК Мосэнерго" завершили ремонт тепловых сетей на улице Станиславского, ход ремонта проверила глава Химок Елена Землякова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы по реконструкции поврежденных участков трубопровода провели вблизи дома №10. Ремонт проводили из-за утечки на теплоносителе. При обходе сотрудники "ТСК Мосэнерго" обнаружили поступление воды и незамедлительно приступили к монтажно-строительным работам. Специалисты заменили шесть метров трубопровода.
"Участок обеспечивает теплоснабжением 31 многоквартирный дом и пять социальных объектов. По окончании монтажа участок тепловой сети был запущен в штатном режиме, параметры теплоносителя восстановлены в полном объеме", — отметила Землякова.
На время работ был осуществлен временный перевод тепловой нагрузки на пониженный режим. В настоящее время режим теплоснабжения нормализован. В дальнейшем специалисты проведут плановую диагностику трубопровода, выявят и заменят дефектные участки.