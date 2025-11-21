Рейтинг@Mail.ru
Глава Химок проверила ход ремонта сети теплоснабжения - РИА Новости, 21.11.2025
12:23 21.11.2025
Глава Химок проверила ход ремонта сети теплоснабжения
Специалисты "ТСК Мосэнерго" завершили ремонт тепловых сетей на улице Станиславского, ход ремонта проверила глава Химок Елена Землякова
2025
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Елена Землякова проверила ход ремонта сети теплоснабжения

© Фото : пресс-служба администрации муниципалитета Глава городского округа Химки Елена Землякова проверила ход ремонта сети теплоснабжения
© Фото : пресс-служба администрации муниципалитета
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Специалисты "ТСК Мосэнерго" завершили ремонт тепловых сетей на улице Станиславского, ход ремонта проверила глава Химок Елена Землякова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы по реконструкции поврежденных участков трубопровода провели вблизи дома №10. Ремонт проводили из-за утечки на теплоносителе. При обходе сотрудники "ТСК Мосэнерго" обнаружили поступление воды и незамедлительно приступили к монтажно-строительным работам. Специалисты заменили шесть метров трубопровода.
"Участок обеспечивает теплоснабжением 31 многоквартирный дом и пять социальных объектов. По окончании монтажа участок тепловой сети был запущен в штатном режиме, параметры теплоносителя восстановлены в полном объеме", — отметила Землякова.
На время работ был осуществлен временный перевод тепловой нагрузки на пониженный режим. В настоящее время режим теплоснабжения нормализован. В дальнейшем специалисты проведут плановую диагностику трубопровода, выявят и заменят дефектные участки.
Глава Химок вместе с жителями провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево
16 ноября, 17:35
Глава Химок вместе с жителями провела обход микрорайона Клязьма-Старбеево
16 ноября, 17:35
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
