В Харбине открылся розничный магазин "Сделано в России" - РИА Новости, 21.11.2025
12:38 21.11.2025
В Харбине открылся розничный магазин "Сделано в России"
В Харбине открылся розничный магазин "Сделано в России"
В Харбине открылся розничный магазин "Сделано в России"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Харбине 18 ноября 2025 года состоялось открытие розничного магазина под национальным брендом "Сделано в России", магазин открыла региональный партнер российского национального павильона в провинции Хэйлунцзян — компания Heilongjiang Transportation Investment International Logistics Trade Group Co., Ltd. при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ), сообщает центр.
"Торговая точка расположена на центральной пешеходной улице Харбина, которая имеет статус туристической зоны национального уровня AAAA и является одной из главных достопримечательностей города. Новый магазин площадью 500 квадратных метров предлагает китайским потребителям широкий ассортимент высококачественных российских товаров. В нем представлено около 500 наименований продукции от 60 отечественных производителей. Среди категорий товаров – кондитерские изделия, натуральные консервы и мед, алкогольные и безалкогольные напитки, молочная продукция, товары для здорового питания, масложировые изделия, а также парфюмерия и др.", - говорится в сообщении.
"Этот шаг является частью масштабной программы РЭЦ по развитию российских национальных павильонов и целенаправленному продвижению отечественной продукции за рубежом. С этого года мы начали предлагать не только продовольственные товары, но и промышленную продукцию, а также услуги. Это дает возможность продемонстрировать нашим китайским партнерам современный облик России - от традиционных продуктов питания до передовых технологий", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Запуск розничной точки в Харбине состоялся в рамках программы "Организация и развитие магазинов (полок в магазинах) розничной торговли российской продукции "Сделано в России" в иностранных государствах". Главная цель этого проекта — не только укрепить экспортный потенциал России, но и познакомить зарубежных потребителей с качеством и преимуществами отечественных товаров, формируя устойчивый спрос. На сегодняшний день в Китае уже работают 12 розничных магазинов "Сделано в России" по линии российских национальных павильонов, а также открыты 4 брендированные полки в торговых сетях. В планах РЭЦ - дальнейшее расширение сети подобных магазинов как в Китае, так и в других странах мира.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
 
