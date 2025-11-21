Рейтинг@Mail.ru
Директор АИРИС оценил рынок незаконных онлайн-казино в 2,5 триллиона рублей
22:05 21.11.2025 (обновлено: 22:11 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/kazino-2056719471.html
Директор АИРИС оценил рынок незаконных онлайн-казино в 2,5 триллиона рублей
Рынок нелегальных онлайн-казино, действующих в офшоре, по разным оценкам, составляет до 2,5 триллиона рублей в год, с этих денег не оплачиваются налоги в...
россия
сочи
общество
россия
сочи
россия, сочи, общество
Россия, Сочи, Общество
Директор АИРИС оценил рынок незаконных онлайн-казино в 2,5 триллиона рублей

АИРИС: рынок нелегальных онлайн-казино достигает 2,5 триллионов рублей в год

СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Рынок нелегальных онлайн-казино, действующих в офшоре, по разным оценкам, составляет до 2,5 триллиона рублей в год, с этих денег не оплачиваются налоги в России, заявил исполнительный директор АИРИС (Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма) Дмитрий Анфиногенов.
"По 50-70 в среднем онлайн-казино, которые действуют в офшорных юрисдикциях. Сегодня, по разным оценкам, этот рынок составляет до 2,5 триллиона рублей в год. Это огромные деньги, которые уходят мимо налоговых отчислений, никакие налоги в РФ не оплачиваются этих денег. Разумеется, это достаточно большой урон наносится туризму и нашей стране, потому что люди не приезжают сюда ("в игорные зоны" - ред.), а пользуются онлайн-казино", - сказал Анфиногенов на IV пресс-конференции в рамках игорного саммита АИРИС 2025, который проходит в Сочи.
Анфиногенов также рассказал, что онлайн-казино активно рекламируются блогерами и стримерами, и таким образом, создается ложное представление об их легальности.
"Из этого складывается… миф о том, что это все легально, когда видят у каких-то лидеров мнения эту "игру" в онлайне, в стримах,… и так далее. Это на молодую аудиторию действует, что это все легально", - подчеркнул Анфиногенов.
В пресс-службе АИРИС сообщили, что налоговые отчисления от всех четырех действующих игорных зон за неполный текущий год уже достигли 2,4 миллиарда рублей. Налоговые отчисления от четырех игорных зон России за период с 2022 по 2024 годы составили 7,6 миллиарда рублей, об этом рассказал Анфиногенов на конференции.
Пресс-конференция Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма проходит в рамках игорного саммита АИРИС 2025 в четвертый раз. АИРИС объединила все действующие игорные зоны России — "Приморье", "Сибирская монета", "Янтарная" и "Красная Поляна".
Заголовок открываемого материала