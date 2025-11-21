Осужденная за убийство мужа-рэпера Картрайта слушала приговор молча

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Осужденная на 12,5 лет за убийство мужа-рэпера Картрайта (Александр Юшко) Марина Кохал молча слушала приговор, на секунду дрогнула, когда услышала срок в 12,5 лет, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.