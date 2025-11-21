https://ria.ru/20251121/kartrajt-2056676199.html
Осужденная за убийство мужа-рэпера Картрайта слушала приговор молча
Осужденная за убийство мужа-рэпера Картрайта слушала приговор молча - РИА Новости, 21.11.2025
Осужденная за убийство мужа-рэпера Картрайта слушала приговор молча
Осужденная на 12,5 лет за убийство мужа-рэпера Картрайта (Александр Юшко) Марина Кохал молча слушала приговор, на секунду дрогнула, когда услышала срок в 12,5... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:49:00+03:00
2025-11-21T17:49:00+03:00
2025-11-21T17:49:00+03:00
происшествия
энди картрайт
марина кохал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056668943_0:27:1866:1077_1920x0_80_0_0_5c9e77915ae84843e7f7ec8e1f2cd415.jpg
https://ria.ru/20251031/kartrayt-2052187475.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056668943_166:0:1839:1255_1920x0_80_0_0_79e90c6626dbfe72e8761707afbb8068.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энди картрайт, марина кохал
Происшествия, Энди Картрайт, Марина Кохал
Осужденная за убийство мужа-рэпера Картрайта слушала приговор молча
Осужденная за убийство Картрайта Марина Кохал молча слушала приговор