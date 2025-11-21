Рейтинг@Mail.ru
Осужденная за убийство мужа-рэпера Картрайта слушала приговор молча - РИА Новости, 21.11.2025
17:49 21.11.2025
Осужденная за убийство мужа-рэпера Картрайта слушала приговор молча
Осужденная за убийство мужа-рэпера Картрайта слушала приговор молча - РИА Новости, 21.11.2025
Осужденная за убийство мужа-рэпера Картрайта слушала приговор молча
Осужденная на 12,5 лет за убийство мужа-рэпера Картрайта (Александр Юшко) Марина Кохал молча слушала приговор, на секунду дрогнула, когда услышала срок в 12,5... РИА Новости, 21.11.2025
Осужденная за убийство мужа-рэпера Картрайта слушала приговор молча

Осужденная за убийство Картрайта Марина Кохал молча слушала приговор

Марина Кохал во время оглашения приговора в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Марина Кохал во время оглашения приговора в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Марина Кохал во время оглашения приговора в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Осужденная на 12,5 лет за убийство мужа-рэпера Картрайта (Александр Юшко) Марина Кохал молча слушала приговор, на секунду дрогнула, когда услышала срок в 12,5 лет, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Оглашение приговора в Смольнинском районном суде длилось больше 10 минут, суд признал Кохал виновной в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта и назначил ей наказание в виде 12,5 лет в колонии общего режима.
