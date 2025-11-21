Рейтинг@Mail.ru
04:34 21.11.2025 (обновлено: 09:16 21.11.2025)
Картина Фриды Кало установила ценовой рекорд для женщин-художниц
Картина Фриды Кало установила ценовой рекорд для женщин-художниц
Автопортрет Фриды Кало, проданный на торгах за 54,7 миллиона долларов, установил ценовой рекорд для картин женщин-художниц, сообщает аукционный дом Sotheby's. РИА Новости, 21.11.2025
© Getty Images / Alexi RosenfeldПосетители рассматривают картину мексиканской художницы Фриды Кало "Сон (Кровать)"
Посетители рассматривают картину мексиканской художницы Фриды Кало "Сон (Кровать)"
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Автопортрет Фриды Кало, проданный на торгах за 54,7 миллиона долларов, установил ценовой рекорд для картин женщин-художниц, сообщает аукционный дом Sotheby's.
Картина мексиканской художницы "Сон (Кровать)" была написана в 1940 году, в ключевое десятилетие её карьеры, отмеченное бурными отношениями с живописцем-монументалистом Диего Риверой.
Продажа работы Кало побила предыдущий рекорд в этой категории, установленный американской художницей Джорджией О'Киф, чья картина 1932 года "Дурман/Белый цветок №1" была продана за 44,4 миллиона долларов в 2014 году.
Картина художника Валентина Серова Портрет Марии Цетлин продана на аукционе Christie's - РИА Новости, 1920, 25.11.2014
Рекорд стоимости русской картины увеличил выручку Christie's на 22%
25 ноября 2014, 04:33
 
