Картина Фриды Кало установила ценовой рекорд для женщин-художниц

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Автопортрет Фриды Кало, проданный на торгах за 54,7 миллиона долларов, установил ценовой рекорд для картин женщин-художниц, сообщает аукционный дом Sotheby's.

Картина мексиканской художницы "Сон (Кровать)" была написана в 1940 году, в ключевое десятилетие её карьеры, отмеченное бурными отношениями с живописцем-монументалистом Диего Риверой.