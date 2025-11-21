https://ria.ru/20251121/kalo-2056484020.html
Картина Фриды Кало установила ценовой рекорд для женщин-художниц
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Автопортрет Фриды Кало, проданный на торгах за 54,7 миллиона долларов, установил ценовой рекорд для картин женщин-художниц, сообщает аукционный дом Sotheby's.
Картина мексиканской художницы "Сон (Кровать)" была написана в 1940 году, в ключевое десятилетие её карьеры, отмеченное бурными отношениями с живописцем-монументалистом Диего Риверой.
Продажа работы Кало
побила предыдущий рекорд в этой категории, установленный американской художницей Джорджией О'Киф, чья картина 1932 года "Дурман/Белый цветок №1" была продана за 44,4 миллиона долларов в 2014 году.