Япония не намерена отказываться от российского газа, заявили в посольстве

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Япония не намерена отказываться от газа из России и будет принимать меры для его стабильных поставок, сообщили в японском посольстве в Москве.

"Обеспечение природным газом из-за рубежа, в том числе в рамках проекта "Сахалин-2", важно с точки зрения энергетической безопасности Японии, поэтому мы будем принимать все меры для того, чтобы со стабильным обеспечением объемов поставок в Японию не возникало проблем", - заявили в дипмиссии газете "Известия"

Ранее министр финансов США Скотт Бессент написал в соцсети Х, что на встрече с японским коллегой Кацунобу Като обсудил "важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители". Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси отказался от комментариев относительно призыва Бессента к Токио отказаться от российских энергоносителей.

До сих пор Японии удавалось сохранять поставки СПГ с проекта "Сахалин-2", которые занимают около 9% всего импорта СПГ, мотивируя это энергетической безопасностью.