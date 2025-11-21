Рейтинг@Mail.ru
Япония не намерена отказываться от российского газа, заявили в посольстве - РИА Новости, 21.11.2025
02:04 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/japonija-2056471764.html
Япония не намерена отказываться от российского газа, заявили в посольстве
Япония не намерена отказываться от российского газа, заявили в посольстве - РИА Новости, 21.11.2025
Япония не намерена отказываться от российского газа, заявили в посольстве
Япония не намерена отказываться от газа из России и будет принимать меры для его стабильных поставок, сообщили в японском посольстве в Москве. РИА Новости, 21.11.2025
Япония не намерена отказываться от российского газа, заявили в посольстве

Посольство Японии: Токио примет меры для стабильных поставок газа из России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание посольства Японии в России
Здание посольства Японии в России. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Япония не намерена отказываться от газа из России и будет принимать меры для его стабильных поставок, сообщили в японском посольстве в Москве.
"Обеспечение природным газом из-за рубежа, в том числе в рамках проекта "Сахалин-2", важно с точки зрения энергетической безопасности Японии, поэтому мы будем принимать все меры для того, чтобы со стабильным обеспечением объемов поставок в Японию не возникало проблем", - заявили в дипмиссии газете "Известия".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В МИД прокомментировали отношения России с Японией
20 ноября, 17:23
Ранее министр финансов США Скотт Бессент написал в соцсети Х, что на встрече с японским коллегой Кацунобу Като обсудил "важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители". Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси отказался от комментариев относительно призыва Бессента к Токио отказаться от российских энергоносителей.
До сих пор Японии удавалось сохранять поставки СПГ с проекта "Сахалин-2", которые занимают около 9% всего импорта СПГ, мотивируя это энергетической безопасностью.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Японии ответили на призыв США отказаться от энергоносителей из России
16 октября, 07:31
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
