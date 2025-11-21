Ямальским военным, участвующим в СВО, передали более 20 БПЛА

САЛЕХАРД, 21 ноя – РИА Новости. Более двух десятков БПЛА, восемь комплектов для усиления радиосигнала, пять мониторинговых систем, бронекомплекты и спецсредства передали в 10 воинских частей, где проходят службу военные из Ямала, сообщает правительство округа.
"Продолжаем снабжать наших военных, оперативно реагируя на заявки, которые поступают из воинских частей. Усилили их необходимым в бою оборудованием. На очереди – крупная партия транспорта, поставку которой мы ожидаем. Работа по снабжению военных будет продолжена", - цитирует слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
По информации правительства Ямала, всего было передано свыше 15 наименований различного имущества, в числе которых свыше 20 беспилотников, восемь комплектов для усиления радиосигнала, пять мониторинговых систем, бронекомплекты и спецсредства.
Технику и оборудование передали в 10 воинских частей, отмечают правительство округа. В числе получателей – 433-й мотострелковый полк, который участвовал в освобождении Селидово и сейчас героически сражается на покровском направлении. Технику получил и 1443-й мотострелковый полк, работающий на сумском направлении, и 430-й полк, принимавший участие в освобождении населенных пунктов Волновахского района и взятии Угледара.
Также ямальские военнослужащие работают совместно с 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой группировки "Восток". За последний год она освободила более 60 населенных пунктов и 2 тысячи квадратных километров территорий, уточняет правительство региона.
