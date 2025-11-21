В Якутии автобус столкнулся с иномаркой, пострадали три человека

ЯКУТСК, 21 ноя – РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой в Алданском районе Якутии, в результате три человека пострадали, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД России по республике.
По данным ведомства, ДТП произошло на 652-м километре федеральной автодороги "Лена". Рейсовый автобус №104 в 08.40 (02.00 мск) направлялся из города Алдан в поселок Нижний Куранах.
"Водитель автомашины Toyota Vitz не справилась с управлением и допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения… в результате чего совершила столкновение с пассажирским рейсовым автобусом... В результате дорожно-транспортного происшествия различные травмы получили 3 человека: кондуктор и пассажирка автобуса, водитель "Тойота Витц", которую госпитализировали в травматологию Алданской ЦРБ", - рассказали в пресс-службе.
Водитель легковушки ехала одна, была пристегнута, состояния алкогольного опьянения не установлено. На момент аварии в салоне автобуса находились семь пассажиров.
Прокуратура республики, в свою очередь, сообщила о начале проверки.
