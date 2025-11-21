https://ria.ru/20251121/ivanovo-2056616388.html
В Иваново загорелась кровля производственного здания
Кровля производственного здания горит в Иваново, предварительная площадь пожара составляет 360 квадратных метров, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 21.11.2025
