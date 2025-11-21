Рейтинг@Mail.ru
В Иваново загорелась кровля производственного здания
15:33 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/ivanovo-2056616388.html
В Иваново загорелась кровля производственного здания
Кровля производственного здания горит в Иваново, предварительная площадь пожара составляет 360 квадратных метров, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 21.11.2025
иваново
Сотрудники ГСЧС во время тушения пожара. Архивное фото
Сотрудники ГСЧС во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : ДСНС Украины
Сотрудники ГСЧС во время тушения пожара. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 21 ноя - РИА Новости. Кровля производственного здания горит в Иваново, предварительная площадь пожара составляет 360 квадратных метров, сообщило ГУМЧС по региону.
"Происходит горение кровли производственного здания по адресу: город Иваново, улица Шевченко. В настоящее время… пожарно-спасательные подразделения работают на месте вызова. Предварительная площадь пожара - 360 квадратных метров", - сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС.
В Тульской области после падения обломков БПЛА загорелась крыша магазина
30 октября, 21:31
В Тульской области после падения обломков БПЛА загорелась крыша магазина
30 октября, 21:31
 
