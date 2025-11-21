В Италии мужчина три года прятал тело матери ради пенсии, сообщили СМИ

РИМ, 21 ноя – РИА Новости. Полиция в провинции Мантуя на севере Италии разоблачила 57-летнего мошенника, который три года скрывал тело собственной матери ради пенсии, пишет сайт новостного телеканала Rainews24.

История, напоминающая сюжет триллера Альфреда Хичкока "Психо", развернулась в городке Борго-Вирджилио.

После кончины матери в 2022 году от естественных причин, мужчина, медицинский работник по профессии, продолжил получать за нее пенсию на банковский счет, пользуясь тем, что жил один в сельской местности.

Когда срок действия удостоверения личности женщины истек, мужчина попытался лично продлить документ. Он пришел в муниципальный офис, переодевшись в женскую одежду и выдавая себя за покойную мать. Макияж и парик не остались незамеченными сотрудниками службы, которые вызвали на место полицию.

Дома у мужчины следователи обнаружили тело пожилой женщины. По сообщению Rainews, мумия находилось в гостиной. Газета Stampa, в свою очередь, пишет, что тело хранилось в подвале. По данным следствия, медработник удалил из тела жидкости, используя свои профессиональные навыки. Подтвердить причину смерти и ее точную дату предстоит экспертизе. Местная прокуратура обвиняет медицинского работника в сокрытии трупа, подмене личности, мошенничестве с ущербом для пенсионных служб и подлоге.