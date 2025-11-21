Рейтинг@Mail.ru
В Италии мужчина три года прятал тело матери ради пенсии, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
22:16 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/italiya-2056720276.html
В Италии мужчина три года прятал тело матери ради пенсии, сообщили СМИ
В Италии мужчина три года прятал тело матери ради пенсии, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
В Италии мужчина три года прятал тело матери ради пенсии, сообщили СМИ
Полиция в провинции Мантуя на севере Италии разоблачила 57-летнего мошенника, который три года скрывал тело собственной матери ради пенсии, пишет сайт... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T22:16:00+03:00
2025-11-21T22:16:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18136/82/181368224_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_3adabc6085656683785001e225cf3fb8.jpg
https://ria.ru/20250708/italiya-2028007204.html
https://ria.ru/20251113/italija-2054874069.html
В Италии мужчина три года прятал тело матери ради пенсии, сообщили СМИ

Rainews24: в Италии мужчина три года скрывал тело матери ради получения пенсии

© РИА Новости / Русалина ДмитриеваИтальянская полиция
Итальянская полиция - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Русалина Дмитриева
Итальянская полиция. Архивное фото
РИМ, 21 ноя – РИА Новости. Полиция в провинции Мантуя на севере Италии разоблачила 57-летнего мошенника, который три года скрывал тело собственной матери ради пенсии, пишет сайт новостного телеканала Rainews24.
История, напоминающая сюжет триллера Альфреда Хичкока "Психо", развернулась в городке Борго-Вирджилио.
Мария Бугаева - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Украинскую студентку, пропавшую в Италии, нашли мертвой, пишут СМИ
8 июля, 19:24
После кончины матери в 2022 году от естественных причин, мужчина, медицинский работник по профессии, продолжил получать за нее пенсию на банковский счет, пользуясь тем, что жил один в сельской местности.
Когда срок действия удостоверения личности женщины истек, мужчина попытался лично продлить документ. Он пришел в муниципальный офис, переодевшись в женскую одежду и выдавая себя за покойную мать. Макияж и парик не остались незамеченными сотрудниками службы, которые вызвали на место полицию.
Дома у мужчины следователи обнаружили тело пожилой женщины. По сообщению Rainews, мумия находилось в гостиной. Газета Stampa, в свою очередь, пишет, что тело хранилось в подвале. По данным следствия, медработник удалил из тела жидкости, используя свои профессиональные навыки. Подтвердить причину смерти и ее точную дату предстоит экспертизе. Местная прокуратура обвиняет медицинского работника в сокрытии трупа, подмене личности, мошенничестве с ущербом для пенсионных служб и подлоге.
Подобные случаи в Италии не редкость: в июне 2024 года суд города Бриндизи приговорил местного жителя к году и восьми месяцам тюрьмы за аналогичное преступление – тот поместил тело матери, умершей осенью 2022 года, в морозилку и продолжал получать ее пенсию и социальные выплаты размере 1200 евро в месяц. В августе 2024 года карабинеры на Сардинии обнаружили тело пожилой женщины, сын которой также прятал его в морозилке.
Автомобиль итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Италии украинка убила девятилетнего сына, сообщили CМИ
13 ноября, 22:46
 
В миреИталияСардиния
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
