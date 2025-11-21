Рейтинг@Mail.ru
"Это станет кошмаром". Что скрывает поставка Киеву сотни истребителей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 21.11.2025
"Это станет кошмаром". Что скрывает поставка Киеву сотни истребителей
"Это станет кошмаром". Что скрывает поставка Киеву сотни истребителей
"Это станет кошмаром". Что скрывает поставка Киеву сотни истребителей
В Киеве радуются: Зеленский в Париже договорился о закупке сотни истребителей Dassault Rafale. Ничего более современного — как минимум из авиации — у ВСУ еще не
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
rafale
f-16
франция
https://ria.ru/20251024/gripen-2050138372.html
украина
франция
2025
Нармания Давид
Нармания Давид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302039_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe259d850cc568c736a4d1aed9152515.jpg
1920
1920
true
"Это станет кошмаром". Что скрывает поставка Киеву сотни истребителей

Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. В Киеве радуются: Зеленский в Париже договорился о закупке сотни истребителей Dassault Rafale. Ничего более современного — как минимум из авиации — у ВСУ еще не было. Но есть детали, которые портят всю картину. О подводных камнях сделки — в материале РИА Новости.

Что за птица

Сейчас в распоряжении украинских ВВС два вида западных истребителей: американские F-16 и французские Mirage 2000. Rafale — ощутимо новее: хотя первый полет состоялся еще в 1986-м, на вооружение их приняли только в 2004-м.
Истребитель доступен в трех вариантах:
  • одноместный Rafale C;
  • одноместный Rafale M для авианосцев;
  • двухместный Rafale B.
Какие именно модели пообещали Киеву, пока неясно, однако в подписанном документе отмечается, что речь идет о стандарте F4 — с усовершенствованными радарами и датчиками.
Сам самолет отличается от уже имеющихся у Украины западных моделей.
Истребитель Rafale перед авиаударом коалиции по Сирии на авиабазе Сен-Дизье на востоке Франции
Истребитель Rafale перед авиаударом коалиции по Сирии на авиабазе Сен-Дизье на востоке Франции
© AP Photo / French Defense Ministry
Истребитель Rafale перед авиаударом коалиции по Сирии на авиабазе Сен-Дизье на востоке Франции
"Rafale — это уже поколение 4+, то есть более передовой по характеристикам, нежели F-16 или Mirage. Он ощутимо маневреннее, превосходит по боевой нагрузке — все же у него два двигателя, а не один", — поясняет военный эксперт Алексей Леонков.
Из 14 точек подвески пять предназначены для тяжелых вооружений. Максимальная взлетная масса — 24,5 тонны, почти на три тонны больше, чем даже у модернизированных F-16 Block 70/72. Причем у Киева еще более старые "Гадюки" — Block 10 и Block 15 с двигателями F100-PW-200, уступающими по мощности F100-PW-229 и F110-GE-129 от General Electrics, которые ставят на Block 72 и Block 70 соответственно.
"Но F-16 за полстолетия много где повоевал и хорошо себя зарекомендовал. А "Рафаль" в недавнем противостоянии Индии и Пакистана показал себя не лучшим образом — истребители китайского производства на стороне Исламабада смотрелись убедительнее", — отметил Леонков.
И добавил, что одно из проблемных мест Rafale — живучесть.
Истребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины
"В конструкции много композитных материалов, а это уязвимость от осколков, что важно в контексте поставок на Украину. Киев использует истребители в основном как средство ПВО, причем известны случаи, когда ВСУ теряли самолеты из-за осколков сбитых БПЛА. Для "Рафалей" это может быть критично", — подчеркивает эксперт.
По его словам, самолет больше подходит для "колониальных" войн — когда у противника нет серьезной ПВО и нечего противопоставить в воздухе.

Модельный зоопарк

Важное обстоятельство: Rafale почти до последнего винтика французский, в отличие, скажем, от шведских Gripen, о закупке которых Зеленский сообщил месяц назад. Значит, другие страны не смогут заблокировать поставки из-за своих компонентов в итоговом продукте.
Но и расходники с запчастями придется заказывать только во Франции.
Шведский истребитель Gripen
Шведский истребитель Gripen
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Aaron Thomasson
Шведский истребитель Gripen
В том, что касается вооружений, определенной адаптации удалось добиться — почти все наиболее популярные средства поражения западного производства, такие как ракеты "воздух — воздух" AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM и AIM-132 ASRAAM, "воздух — -поверхность" SCALP/Storm Shadow, Rafale способен переносить. Но в остальном Киеву остается полагаться на надежность французских партнеров.
Украинские ВВС — это F-16, Mirage 2000, самолеты советского производства. Со 100-150 Gripen и сотней Rafale обслуживание истребителей превратится в снабженческий и логистический кошмар, как недавно было с танковым "зоопарком".
"Помимо оплаты истребителей и их вооружения, необходимо запустить новую программу обучения пилотов и технического персонала, а также заняться инфраструктурой и обеспечением", — отмечает издание The War Zone, называя планы Киева по приобретению Rafale сомнительными.

Не завтра и не послезавтра

Однако французское чудо техники едва ли поможет ВСУ. Документ, подписанный на базе "Вилакубле", по сути, представляет собой лишь декларацию о намерениях: Украина обязуется приобрести сотню самолетов у Франции.
Так же примерно и с шведскими JAS 39 Gripen, но если премьер-министр Кристерссон оптимистично заявил, что поставки могут начаться уже через три года, то с "Рафалями" придется ждать дольше.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи
"Даже если бы у нас были все деньги мира, мы бы не получили самолеты быстро. Столько просто не продают, — приводит Politico слова украинского военного, пожелавшего остаться неизвестным. — Загуглите, сколько стран ждут Rafale. И я сомневаюсь, что кто-то позволит Украине проскочить без очереди".
Украинские журналисты последовали его совету и погуглили — очередь на Rafale растянута на девять лет.
К тому же у Киева нет "всех денег мира". А самолеты стоят дорого: в 2021-м Объединенные Арабские Эмираты подписали контракт на 80 "Рафалей" за 16 миллиардов долларов без учета вооружений. То есть каждый истребитель — 200 миллионов.
"План Украины вызывает удивление, — цитирует Politico анонимного европейского дипломата. — У Киева нет денег".
Значит, надо их где-то искать. И британский дипломат Ян Прауд указал на связанный с этим щекотливый нюанс.
"Ирония заключается в том, что деньги британских и немецких налогоплательщиков идут на Украину для закупки французских и шведских истребителей", — отметил он.
При этом, подчеркнул Прауд, самолеты не передадут до завершения конфликта, а по окончании боевых действий Европа потребует от Киева урезать бюджеты.
Зеленский пытается обрадовать украинцев новостями о поставке целого воздушного флота: с учетом JAS 39 Gripen — 250 современных истребителей. Вот только речь идет о несуществующих еще самолетах. И денег нет. А общая ситуация в стране и мире вскоре может сильно измениться.
"Получат сотни". Украина нашла новое "оружие победы"
"Получат сотни". Украина нашла новое "оружие победы"
24 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
