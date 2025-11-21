"Это станет кошмаром". Что скрывает поставка Киеву сотни истребителей

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. В Киеве радуются: Зеленский в Париже договорился о закупке сотни истребителей Dassault Rafale. Ничего более современного — как минимум из авиации — у ВСУ еще не было. Но есть детали, которые портят всю картину. О подводных камнях сделки — в материале РИА Новости.

Что за птица

Сейчас в распоряжении украинских ВВС два вида западных истребителей: американские F-16 и французские Mirage 2000. Rafale — ощутимо новее: хотя первый полет состоялся еще в 1986-м, на вооружение их приняли только в 2004-м.

Истребитель доступен в трех вариантах:

одноместный Rafale C;

одноместный Rafale M для авианосцев;

двухместный Rafale B.

Какие именно модели пообещали Киеву , пока неясно, однако в подписанном документе отмечается, что речь идет о стандарте F4 — с усовершенствованными радарами и датчиками.

Сам самолет отличается от уже имеющихся у Украины западных моделей.

© AP Photo / French Defense Ministry Истребитель Rafale перед авиаударом коалиции по Сирии на авиабазе Сен-Дизье на востоке Франции © AP Photo / French Defense Ministry Истребитель Rafale перед авиаударом коалиции по Сирии на авиабазе Сен-Дизье на востоке Франции

"Rafale — это уже поколение 4+, то есть более передовой по характеристикам, нежели F-16 или Mirage. Он ощутимо маневреннее, превосходит по боевой нагрузке — все же у него два двигателя, а не один", — поясняет военный эксперт Алексей Леонков

Из 14 точек подвески пять предназначены для тяжелых вооружений. Максимальная взлетная масса — 24,5 тонны, почти на три тонны больше, чем даже у модернизированных F-16 Block 70/72. Причем у Киева еще более старые "Гадюки" — Block 10 и Block 15 с двигателями F100-PW-200, уступающими по мощности F100-PW-229 и F110-GE-129 от General Electrics, которые ставят на Block 72 и Block 70 соответственно.

"Но F-16 за полстолетия много где повоевал и хорошо себя зарекомендовал. А "Рафаль" в недавнем противостоянии Индии Пакистана показал себя не лучшим образом — истребители китайского производства на стороне Исламабада смотрелись убедительнее", — отметил Леонков.

И добавил, что одно из проблемных мест Rafale — живучесть.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Истребители F-16 ВВС Украины © AP Photo / Efrem Lukatsky Истребители F-16 ВВС Украины

"В конструкции много композитных материалов, а это уязвимость от осколков, что важно в контексте поставок на Украину. Киев использует истребители в основном как средство ПВО, причем известны случаи, когда ВСУ теряли самолеты из-за осколков сбитых БПЛА. Для "Рафалей" это может быть критично", — подчеркивает эксперт.

По его словам, самолет больше подходит для "колониальных" войн — когда у противника нет серьезной ПВО и нечего противопоставить в воздухе.

Модельный зоопарк

Важное обстоятельство: Rafale почти до последнего винтика французский, в отличие, скажем, от шведских Gripen, о закупке которых Зеленский сообщил месяц назад. Значит, другие страны не смогут заблокировать поставки из-за своих компонентов в итоговом продукте.

Но и расходники с запчастями придется заказывать только во Франции.

В том, что касается вооружений, определенной адаптации удалось добиться — почти все наиболее популярные средства поражения западного производства, такие как ракеты "воздух — воздух" AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM и AIM-132 ASRAAM, "воздух — -поверхность" SCALP/Storm Shadow, Rafale способен переносить. Но в остальном Киеву остается полагаться на надежность французских партнеров.

Украинские ВВС — это F-16, Mirage 2000, самолеты советского производства. Со 100-150 Gripen и сотней Rafale обслуживание истребителей превратится в снабженческий и логистический кошмар, как недавно было с танковым "зоопарком".

"Помимо оплаты истребителей и их вооружения, необходимо запустить новую программу обучения пилотов и технического персонала, а также заняться инфраструктурой и обеспечением", — отмечает издание The War Zone, называя планы Киева по приобретению Rafale сомнительными.

Не завтра и не послезавтра

Однако французское чудо техники едва ли поможет ВСУ. Документ, подписанный на базе "Вилакубле", по сути, представляет собой лишь декларацию о намерениях: Украина обязуется приобрести сотню самолетов у Франции

Так же примерно и с шведскими JAS 39 Gripen, но если премьер-министр Кристерссон оптимистично заявил, что поставки могут начаться уже через три года, то с "Рафалями" придется ждать дольше.

© Фото : Офис президента Украины Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи © Фото : Офис президента Украины Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи

"Даже если бы у нас были все деньги мира, мы бы не получили самолеты быстро. Столько просто не продают, — приводит Politico слова украинского военного, пожелавшего остаться неизвестным. — Загуглите, сколько стран ждут Rafale. И я сомневаюсь, что кто-то позволит Украине проскочить без очереди".

Украинские журналисты последовали его совету и погуглили — очередь на Rafale растянута на девять лет.

К тому же у Киева нет "всех денег мира". А самолеты стоят дорого: в 2021-м Объединенные Арабские Эмираты подписали контракт на 80 "Рафалей" за 16 миллиардов долларов без учета вооружений. То есть каждый истребитель — 200 миллионов.

"План Украины вызывает удивление, — цитирует Politico анонимного европейского дипломата. — У Киева нет денег".

Значит, надо их где-то искать. И британский дипломат Ян Прауд указал на связанный с этим щекотливый нюанс.

"Ирония заключается в том, что деньги британских и немецких налогоплательщиков идут на Украину для закупки французских и шведских истребителей", — отметил он.

При этом, подчеркнул Прауд, самолеты не передадут до завершения конфликта, а по окончании боевых действий Европа потребует от Киева урезать бюджеты.