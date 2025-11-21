https://ria.ru/20251121/istrebitel-2056573888.html
Индийский истребитель разбился на авиашоу в Дубае
Индийский самолет потерпел крушение на международной авиавыставке в Дубае, сообщил репортер телеканала NDTV Шив Арур. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:35:00+03:00
2025-11-21T13:35:00+03:00
2025-11-21T20:21:00+03:00
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Индийский самолет потерпел крушение на международной авиавыставке в Дубае, сообщил репортер телеканала NDTV Шив Арур.
"Истребитель Tejas разбился во время демонстрационного полета. <...> Ожидаем подробностей", — написал он в социальной сети X.
Позднее ВВС Индии
подтвердили крушение воздушного судна и сообщили о гибели пилота. Для установления причин катастрофы создали следственный комитет.
По данным газеты Gulf News, на месте проведения выставки приостановили полеты.
Tejas — это многоцелевой однодвигательный сверхзвуковой истребитель, который для национальных ВВС и ВМС производит компания Hindustan Aeronautics Limited. Его поставили на вооружение в 2015 году.
Ранее власти опровергли версию об утечке горючего из топливной системы истребителя, показанного на авиасалоне в Дубае
. В правительстве отметили, что на распространяемом видео показан плановый демонстрационный слив конденсата из системы кондиционирования воздуха.