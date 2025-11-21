Рейтинг@Mail.ru
Индийский истребитель разбился на авиашоу в Дубае
13:35 21.11.2025 (обновлено: 20:21 21.11.2025)
Индийский истребитель разбился на авиашоу в Дубае
Индийский истребитель разбился на авиашоу в Дубае - РИА Новости, 21.11.2025
Индийский истребитель разбился на авиашоу в Дубае
Индийский самолет потерпел крушение на международной авиавыставке в Дубае, сообщил репортер телеканала NDTV Шив Арур. РИА Новости, 21.11.2025
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Индийский самолет потерпел крушение на международной авиавыставке в Дубае, сообщил репортер телеканала NDTV Шив Арур.
"Истребитель Tejas разбился во время демонстрационного полета. <...> Ожидаем подробностей", — написал он в социальной сети X.
Позднее ВВС Индии подтвердили крушение воздушного судна и сообщили о гибели пилота. Для установления причин катастрофы создали следственный комитет.
По данным газеты Gulf News, на месте проведения выставки приостановили полеты.

Tejas — это многоцелевой однодвигательный сверхзвуковой истребитель, который для национальных ВВС и ВМС производит компания Hindustan Aeronautics Limited. Его поставили на вооружение в 2015 году.

Ранее власти опровергли версию об утечке горючего из топливной системы истребителя, показанного на авиасалоне в Дубае. В правительстве отметили, что на распространяемом видео показан плановый демонстрационный слив конденсата из системы кондиционирования воздуха.
СМИ раскрыли сообщение пилота перед крушением самолета в Индии
