Президент Ирана заговорил о переносе столицы
Президент Ирана заговорил о переносе столицы - РИА Новости, 21.11.2025
Президент Ирана заговорил о переносе столицы
В Иране существует необходимость перенести столицу государства из Тегерана, передает слова президента Масуда Пезешкиана агентство IRNA. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T04:41:00+03:00
2025-11-21T04:41:00+03:00
2025-11-21T08:57:00+03:00
Президент Ирана заговорил о переносе столицы
