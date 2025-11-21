Рейтинг@Mail.ru
04:41 21.11.2025 (обновлено: 08:57 21.11.2025)
Президент Ирана заговорил о переносе столицы
Президент Ирана заговорил о переносе столицы
Президент Ирана заговорил о переносе столицы

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Иране существует необходимость перенести столицу государства из Тегерана, передает слова президента Масуда Пезешкиана агентство IRNA.
"Сегодня реальность такова, что у нас больше нет выбора, перенос столицы — это необходимость", — сказал он на встрече с общественностью в провинции Казвин.

Иранцев призвали запасаться водой
8 ноября, 15:35
Причиной тому, по словам главы государства, стали значительные проблемы с водоснабжением, которые вкупе с растущим городским населением могут создать гуманитарную катастрофу.
В марте иранские власти столкнулись с серьезным кризисом сразу в четырех провинциях — Хорасан-Резави, Йезд, Исфахан и Тегеран. Причиной стали долгие годы засухи.
Главная проблема, с которой сталкивается правительство Ирана в этих регионах, — высыхание рек, болот и водохранилищ и снижение эффективности работы плотин.
Дождевой фронт пришел в Иран после молитвы, сообщают СМИ
15 ноября, 09:45
 
