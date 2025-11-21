Рейтинг@Mail.ru
В Приморье рассказали о популярности льготной ипотеки - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:18 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/ipoteka-2056490875.html
В Приморье рассказали о популярности льготной ипотеки
В Приморье рассказали о популярности льготной ипотеки - РИА Новости, 21.11.2025
В Приморье рассказали о популярности льготной ипотеки
Около 35,7 тысячи человек на Дальнем Востоке и в Арктике воспользовались льготной ипотекой с начала года, в том числе учителя и врачи улучшают свои жилищные... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T06:18:00+03:00
2025-11-21T06:18:00+03:00
арктика
дальний восток
владивосток
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050897048_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3147370c456c387176e2612f61aea1be.jpg
https://ria.ru/20251104/putin--2052758392.html
https://ria.ru/20251028/ipoteka-2051103556.html
арктика
дальний восток
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050897048_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2dd629a07271714ac715e23a5c95dd3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арктика, дальний восток, владивосток, владимир путин, общество
Арктика, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Общество
В Приморье рассказали о популярности льготной ипотеки

В Приморье и Арктике более 35 тысяч человек воспользовались льготной ипотекой

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Ипотека. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Около 35,7 тысячи человек на Дальнем Востоке и в Арктике воспользовались льготной ипотекой с начала года, в том числе учителя и врачи улучшают свои жилищные условия в Приморье, сообщает краевое правительство.
"Более 35 тысяч учителей и врачей на Дальнем Востоке и в Арктике улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке в 2025 году. Своим опытом участия в программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" поделилась Оксана Цветкова, учитель математики из Приморского края с более чем 25-летним стажем", - говорится в сообщении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин поручил внести изменения в дальневосточную и арктическую ипотеки
4 ноября, 13:07
Учитель с помощью льготной ипотеки купила квартиру в районе Луговой во Владивостоке. Она рассказала, что это - ее вклад в будущее, чтобы ее ребенок учился и в будущем жил в Приморье. О программе Цветкова узнала от коллег-учителей.
"Воспользоваться решила, потому что для меня как учителя со стажем – это самый выгодный вариант. Низкий процент по выплате делает покупку квартиры во Владивостоке более доступной", – привели слова Цветковой в правительстве Приморья.
Отмечается, что чаще всего льготную ипотеку в ДФО оформляют в Приморье – здесь выдано 42,2 тысячи займов, в Якутии – 31,6 тысячи, и в Хабаровском крае 22,9 тысячи. Программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" продлится до конца 2030 года.
В начале ноября президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря обеспечить внесение изменений в дальневосточную и арктическую ипотеку для распространения этих программ: на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года, на вторичный рынок жилья в городах, в которых на отчетную дату не ведется строительство многоквартирных домов или количество строящихся многоквартирных домов не превышает двух единиц, на всех работников государственных или муниципальных образовательных организаций в ДФО и Арктике.
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Почти 2,4 тыс семей в Приморье получили 1 млн руб на погашение ипотеки
28 октября, 10:15
 
АрктикаДальний ВостокВладивостокВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала