В Приморье рассказали о популярности льготной ипотеки

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Около 35,7 тысячи человек на Дальнем Востоке и в Арктике воспользовались льготной ипотекой с начала года, в том числе учителя и врачи улучшают свои жилищные условия в Приморье, сообщает краевое правительство.