Касперский заявил, что искусственного интеллекта не существует

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский заявил, что много лет выступал против термина "искусственный интеллект", потому что на самом деле это просто сложные алгоритмы.

"Я много лет был категорически против термина "искусственный интеллект". Я объяснял, что это никакой не интеллект. Он искусственный, да, но никакой не интеллект. Это просто умные, хорошие алгоритмы, сложные, но это алгоритмы", - сказал он в рамках IT-конференции "МойОфис призма изменений".