Касперский заявил, что искусственного интеллекта не существует - РИА Новости, 21.11.2025
19:20 21.11.2025
Касперский заявил, что искусственного интеллекта не существует
Касперский заявил, что искусственного интеллекта не существует
Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский заявил, что много лет выступал против термина "искусственный интеллект", потому что на самом деле это просто... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T19:20:00+03:00
2025-11-21T19:20:00+03:00
технологии
россия
евгений касперский
лаборатория касперского
общество
россия
технологии, россия, евгений касперский, лаборатория касперского, общество
Технологии, Россия, Евгений Касперский, Лаборатория Касперского, Общество
Касперский заявил, что искусственного интеллекта не существует

Касперский: искусственного интеллекта не существует, это просто алгоритмы

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский заявил, что много лет выступал против термина "искусственный интеллект", потому что на самом деле это просто сложные алгоритмы.
"Я много лет был категорически против термина "искусственный интеллект". Я объяснял, что это никакой не интеллект. Он искусственный, да, но никакой не интеллект. Это просто умные, хорошие алгоритмы, сложные, но это алгоритмы", - сказал он в рамках IT-конференции "МойОфис призма изменений".
По его мнению, интеллект - это инструмент, который может решать неожиданные задачи без тренировки. "Если говорить строго, то ИИ не существует, есть машинное обучение", - добавил Касперский.
Он отметил также, что Россия занимается разработкой машинного обучения порядка 20 лет. "Но, правда, это не болталки, не рисовалки картинок. Это системы анализа машинного кода", - сказал глава компании.
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Более 20% россиян используют ИИ-сервисы хотя бы раз в месяц
Технологии Россия Евгений Касперский Лаборатория Касперского Общество
 
 
