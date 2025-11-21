Более 20% россиян используют ИИ-сервисы хотя бы раз в месяц

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 20% россиян используют сервисы искусственного интеллекта хотя бы раз в месяц, сообщила руководитель департамента по работе с клиентами и аналитике данных Mediascope Ирина Суанова.

Суанова в ходе конференции Mediascope для клиентов и партнеров компании, которая проходит в пятницу в Москве , представила доклад "Аналитика: цифры и тренды".

"Двадцать шесть процентов населения в месяц (используют ИИ - ред.). Это очень много на самом деле. Это правда большая цифра, 5% населения среднесуточно. И обратите внимание на молодые группы. Больше половины в 12, 17, 18, 24 хотя бы раз в месяц пользуются хотя бы каким-то подобным сервисом", - сказала Суанова в ходе конференции.

По данным из презентации, которую представила Суанова, следует, что в возрастной категории 12-17 лет охват составил 52% в месяц и 16% в день, среди лиц 18-24 лет охват достигает 51% в месяц и 15% в день, только 9% россиян старше 65 лет используют искусственный интеллект раз в месяц, и 1% пользуется такими сервисами раз в день.