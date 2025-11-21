Виталий Игнатьев: Тирасполь благодарен России за миротворческие усилия

В Молдавии после парламентских выборов сформировано новое правительство и регулярно звучат заявления о реинтеграции Приднестровья, ее сроках и различных вариантах урегулирования. В свою очередь, в Тирасполе говорят, что сначала надо наладить диалог между сторонами замороженного конфликта. Кишинев должен вернуться за стол переговоров на всех легитимных площадках и уровнях, включая прямые контакты высшего руководства Приднестровья и Молдавии, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. Он также рассказал о роли России на берегах Днестра, важности сохранения миротворческой операции и грядущих парламентских выборах в Приднестровье, которые состоятся 30 ноября.

— В Молдавии сформировано новое правительство, назначен новый вице-премьер по реинтеграции. Уже прозвучали заявления, что Кишинев рассматривает только мирное урегулирование приднестровского вопроса. Ожидают ли в Тирасполе хоть какие-то подвижки в этом процессе в ближайшие месяцы?

— Рассчитываем, что с завершением электоральных процессов и утверждением нового состава правительства Молдовы, включая представителя по политическим вопросам, неоправданная и сильно затянувшаяся пауза в нашем диалоге, наконец, завершится. В настоящий момент повестка дня переговоров переполнена различными проблемными вопросами практически во всех областях, многие из которых имеют острый и застарелый характер.

От длительного и политически ангажированного блокирования формата "5+2" проиграли не только сами стороны, но и международные участники, которые лишились политико-дипломатических механизмов участия, потеряли инициативу и отчасти доверие. Согласитесь, сложно говорить об эффективном международном посредничестве, когда более пяти лет по выдуманным причинам блокируется уникальная переговорная площадка, а большинство внешних участников вместо поддержания диалога пребывают в пассивно-созерцательном состоянии. Безусловно, нужно отметить конструктивную позицию России, которая активно выступает за восстановление полноценных переговоров.

Участники, которые блокируют механизм, а это в первую очередь Кишинев, должны отдавать себе отчет в том, что главными проигравшими от прекращения полноценных переговоров являются люди — граждане Приднестровья и Молдовы, а ради них, собственно, политики и дипломаты и обязаны работать. Поэтому Молдове необходимо как можно скорее возвращаться за стол переговоров.

— Молдавия пережила сложную электоральную кампанию. Парламентские выборы состоялись, результаты известны. В Кишиневе звучит много заявлений о Приднестровье, в частности, что урегулирование нужно реализовывать через экономику, а переговорные форматы менять. Как в Тирасполе относятся к этим высказываниям?

— Урегулирование осуществляется через равноправный диалог. Решая накопившийся массив проблем в интересах людей, восстанавливая атмосферу доверия путем неукоснительного исполнения взятых на себя обязательств, нормализуя отношения через честное взаимодействие и отказ от пагубной практики одностороннего давления. Только подобные адекватные подходы могут действительно приблизить окончание конфликта и обусловить его урегулирование в справедливом и устойчивом ключе. Для решения этих задач имеющиеся переговорные форматы более чем достаточны. Их нефункциональность на протяжении последних лет связана не с тем, что они утратили состоятельность или эффективность, а исключительно с нежеланием отдельных участников в них работать.

— В день голосования на молдавских парламентских выборах полиция буквально задерживала и не пропускала граждан Приднестровья к избирательным участкам. Такое было и раньше. Почему в Кишиневе регулярно создаются барьеры для людей, живущих в Приднестровье?

— Целенаправленное и массовое препятствование голосованию приднестровцев со вторым гражданством РМ, которое наблюдалось в ходе электоральных процессов прошлого и, особенно, текущего года, очевидным образом свидетельствует о нежелании Кишинева слышать и учитывать мнение жителей Приднестровья, а также о стремлении любыми способами, даже такими недемократическими, исключить их из своей политической жизни.

— Сейчас в Приднестровье готовятся к выборам в Верховный и местные советы, которые состоятся 30 ноября. По опыту прошлых лет молдавские власти создавали различные препятствия во время выборов. Может ли сейчас Кишинев попытаться как-то дискредитировать приднестровский избирательный процесс? Как Тирасполь будет на это реагировать?

— Проведение выборов — это неотъемлемое и суверенное право Приднестровской Молдавской Республики. Любое вмешательство в этот процесс будет нарушением международного права и получит соответствующую политико-дипломатическую оценку.

— Недавно в Молдавии приняли новую военную стратегию, где фактически российский миротворческий контингент в Приднестровье назван военной угрозой, а численность молдавской армии планируется увеличить. К чему может привести реализация данного документа? Какие риски и угрозы возникают на Днестре на фоне милитаризации Молдавии?

— Названный вами документ — не первый в ряду тех, которые пытаются навязать ложные нарративы и исказить объективную реальность, в рамках которой именно миротворческая операция под эгидой Российской Федерации остается единственной надежной гарантией мира и стабильности во всем регионе. В этом контексте подлинной угрозой являются попытки разрушить действующий миротворческий механизм и нагнетать военное напряжение на Днестре путем активной милитаризации одной из сторон неурегулированного конфликта.

— Очень часто молдавские политики сейчас обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела Молдавии и дестабилизации ситуации. А как вы сейчас оцениваете роль России в поддержании мира в регионе и ее помощи Приднестровью на фоне проблем в экономике и энергетического кризиса?

— Российская Федерация, как и прежде, является стратегическим партнером Приднестровской Молдавской Республики. Благодарны России за ее неизменно эффективные миротворческие усилия, а также помощь и поддержку в контексте нивелирования последствий гуманитарно-энергетического кризиса, в том числе в части возобновления устойчивого газоснабжения Приднестровья. Также ценим открытость российской стороны к сохранению и расширению контактов между нашими странами в различных сферах взаимодействия.

— Недавно президент Румынии Никушор Дан допустил вариант, при котором Приднестровье могло бы быть реинтегрировано в состав Молдавии на правах автономии по примеру Гагаузии при дальнейшем вступлении страны в Евросоюз. Какова официальная позиции Тирасполя по данному заявлению?

— Определение формулы окончательного и всеобъемлющего урегулирования молдо-приднестровских отношений должно учитывать мнение и волю приднестровского народа, обладающего собственной идентичностью, интересами и своим видением наилучшего будущего для себя и своих детей. Это неотъемлемый демократический фундамент любой формулы урегулирования.

Без прямых мирных и цивилизованных переговоров с Приднестровьем невозможно достичь никаких устойчивых результатов, надеюсь, все серьезные международные участники это хорошо понимают. Можно сколь угодно теоретизировать на этот счет, но для реальных достижений нужны адекватные практические действия. Прежде всего, необходимо разблокировать искусственно замороженный международный формат "5+2". Кишинев должен вернуться за стол переговоров на всех легитимных площадках и уровнях, включая прямые контакты высшего руководства Приднестровья и Молдовы, которые до 2020 года были нормой.

— Эксперты говорят, что у правительства Молдавии есть стратегия по воссоединению с Приднестровьем, предусматривающая завершение процесса к 2027 году. Также сообщается, что в случае отказа Тирасполя, вероятно, будет реализован силовой сценарий. К чему может привести такой подход? Есть ли сейчас жизнеспособная модель урегулирования конфликта на Днестре?

— Жизнеспособная модель существует, она же наиболее простая и очевидная — это признать сложившуюся за 35 лет объективную реальность в виде существования приднестровского государства и построившего его приднестровского народа, который давно выбрал свой исторический путь и вектор развития. В Приднестровье и Молдове исторически сложились два разных народа, за последние три десятилетия в двух государствах выросли разные поколения молодежи со своими приоритетами, ценностями и героями, поэтому любые теоретические подходы, которые игнорируют данную реальность, окажутся нежизнеспособными.