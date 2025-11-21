https://ria.ru/20251121/herson-2056524418.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы раздались в подконтрольном ВСУ городе Херсоне в пятницу, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.11.2025
