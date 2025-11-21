https://ria.ru/20251121/gruppirovka-2056573569.html
Группировка "Восток" уничтожила до 1790 военнослужащих ВСУ за неделю
Группировка "Восток" уничтожила до 1790 военнослужащих ВСУ за неделю - РИА Новости, 21.11.2025
Группировка "Восток" уничтожила до 1790 военнослужащих ВСУ за неделю
Группировка "Восток" за неделю уничтожила до 1790 военнослужащих ВСУ и два танка, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:35:00+03:00
2025-11-21T13:35:00+03:00
2025-11-21T13:35:00+03:00
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053148034_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_71569cb3b41860a97d2952c341c4eafd.jpg
https://ria.ru/20251121/svo-2056572931.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053148034_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf2a7a035a91b1f4b4f5547fe70c7e42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" уничтожила до 1790 военнослужащих ВСУ за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли до 1790 боевиков в зоне работы "Востока" за неделю