Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" уничтожила до 1790 военнослужащих ВСУ за неделю - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/gruppirovka-2056573569.html
Группировка "Восток" уничтожила до 1790 военнослужащих ВСУ за неделю
Группировка "Восток" уничтожила до 1790 военнослужащих ВСУ за неделю - РИА Новости, 21.11.2025
Группировка "Восток" уничтожила до 1790 военнослужащих ВСУ за неделю
Группировка "Восток" за неделю уничтожила до 1790 военнослужащих ВСУ и два танка, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:35:00+03:00
2025-11-21T13:35:00+03:00
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053148034_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_71569cb3b41860a97d2952c341c4eafd.jpg
https://ria.ru/20251121/svo-2056572931.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053148034_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf2a7a035a91b1f4b4f5547fe70c7e42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" уничтожила до 1790 военнослужащих ВСУ за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли до 1790 боевиков в зоне работы "Востока" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Группировка "Восток" за неделю уничтожила до 1790 военнослужащих ВСУ и два танка, сообщило Минобороны РФ.
"Всего за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1790 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 64 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны, добавили в Минобороны РФ.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Российские военные отразили шесть атак ВСУ в Красноармейске
Вчера, 13:34
 
БезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала