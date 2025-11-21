https://ria.ru/20251121/granty-2056629491.html
Около 100 заявок поступило на конкурс грантов креативного бизнеса в Самаре
Около 100 заявок поступило на конкурс грантов креативного бизнеса в Самаре - РИА Новости, 21.11.2025
Около 100 заявок поступило на конкурс грантов креативного бизнеса в Самаре
Около 100 заявок поступило от предпринимателей на конкурс грантов в сфере креативных индустрий Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:06:00+03:00
2025-11-21T16:06:00+03:00
2025-11-21T16:06:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952704783_0:0:3490:1963_1920x0_80_0_0_9d8e294a5c193c467e0b9617b61daefa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952704783_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_8c60a24a59058434cc9ee5ea1134103c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости
Твой бизнес, Твой бизнес – новости
Около 100 заявок поступило на конкурс грантов креативного бизнеса в Самаре
Предприниматели в Самаре подали около 100 заявок на гранты креативного бизнеса
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Около 100 заявок поступило от предпринимателей на конкурс грантов в сфере креативных индустрий Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Организатором события выступает Минэкономразвития региона и региональный центр "Мой бизнес". Данный конкурс для представителей креативного сектора экономики в регионе проводится во второй раз. Самые перспективные проекты получат до 500 тысяч рублей на развитие.
"Поддержка креативных индустрий — важное направление для развития экономики региона. Мы уверены, что средства грантов помогут предпринимателям реализовать свои идеи, воплотить в жизнь интересные проекты, улучшить качество жизни в регионе", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства Минэкономразвития Самарской области Лариса Названова, ее слова приводит пресс-служба.
Таким образом, на площадке центра "Мой бизнес" конкурсанты презентовали свои проекты экспертной комиссии, которые оценивали проекты по различным критериям. Среди них: опыт работы в креативных индустриях, бизнес-план, актуальность, креативность.
В конкурсном отборе предприниматели представили свои проекты в сфере моды, гастрономии, инновационных технологиях и других направлениях.
Безвозмездную субсидию можно будет направить на аренду, ремонт помещения, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, оформление результатов интеллектуальной деятельности и многое другое.
Одним из условий конкурса является софинансирование проектов: 25% - средства предпринимателя, 75% - средства гранта.
Мера поддержки реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".