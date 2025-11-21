Около 100 заявок поступило на конкурс грантов креативного бизнеса в Самаре

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Около 100 заявок поступило от предпринимателей на конкурс грантов в сфере креативных индустрий Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Организатором события выступает Минэкономразвития региона и региональный центр "Мой бизнес". Данный конкурс для представителей креативного сектора экономики в регионе проводится во второй раз. Самые перспективные проекты получат до 500 тысяч рублей на развитие.

"Поддержка креативных индустрий — важное направление для развития экономики региона. Мы уверены, что средства грантов помогут предпринимателям реализовать свои идеи, воплотить в жизнь интересные проекты, улучшить качество жизни в регионе", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства Минэкономразвития Самарской области Лариса Названова, ее слова приводит пресс-служба.

Таким образом, на площадке центра "Мой бизнес" конкурсанты презентовали свои проекты экспертной комиссии, которые оценивали проекты по различным критериям. Среди них: опыт работы в креативных индустриях, бизнес-план, актуальность, креативность.

В конкурсном отборе предприниматели представили свои проекты в сфере моды, гастрономии, инновационных технологиях и других направлениях.

Безвозмездную субсидию можно будет направить на аренду, ремонт помещения, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, оформление результатов интеллектуальной деятельности и многое другое.

Одним из условий конкурса является софинансирование проектов: 25% - средства предпринимателя, 75% - средства гранта.