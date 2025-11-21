Рейтинг@Mail.ru
Около 100 заявок поступило на конкурс грантов креативного бизнеса в Самаре
16:06 21.11.2025
Около 100 заявок поступило на конкурс грантов креативного бизнеса в Самаре
Около 100 заявок поступило от предпринимателей на конкурс грантов в сфере креативных индустрий Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.11.2025
2025
Около 100 заявок поступило на конкурс грантов креативного бизнеса в Самаре

Предприниматели в Самаре подали около 100 заявок на гранты креативного бизнеса

© iStock.com / jacoblundОбсуждение бизнес-проекта
Обсуждение бизнес-проекта - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© iStock.com / jacoblund
Обсуждение бизнес-проекта . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Около 100 заявок поступило от предпринимателей на конкурс грантов в сфере креативных индустрий Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Организатором события выступает Минэкономразвития региона и региональный центр "Мой бизнес". Данный конкурс для представителей креативного сектора экономики в регионе проводится во второй раз. Самые перспективные проекты получат до 500 тысяч рублей на развитие.
"Поддержка креативных индустрий — важное направление для развития экономики региона. Мы уверены, что средства грантов помогут предпринимателям реализовать свои идеи, воплотить в жизнь интересные проекты, улучшить качество жизни в регионе", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства Минэкономразвития Самарской области Лариса Названова, ее слова приводит пресс-служба.
Таким образом, на площадке центра "Мой бизнес" конкурсанты презентовали свои проекты экспертной комиссии, которые оценивали проекты по различным критериям. Среди них: опыт работы в креативных индустриях, бизнес-план, актуальность, креативность.
В конкурсном отборе предприниматели представили свои проекты в сфере моды, гастрономии, инновационных технологиях и других направлениях.
Безвозмездную субсидию можно будет направить на аренду, ремонт помещения, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, оформление результатов интеллектуальной деятельности и многое другое.
Одним из условий конкурса является софинансирование проектов: 25% - средства предпринимателя, 75% - средства гранта.
Мера поддержки реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
