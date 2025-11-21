https://ria.ru/20251121/gosduma-2056517779.html
В Госдуме прокомментировали освобождение Купянска
В Госдуме прокомментировали освобождение Купянска - РИА Новости, 21.11.2025
В Госдуме прокомментировали освобождение Купянска
Освобождение Купянска говорит о том, что линия обороны ВСУ всерьез пошатнулась, она будет рушиться и дальше, выбранная Россией тактика приносит нужные плоды,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T10:11:00+03:00
2025-11-21T10:11:00+03:00
2025-11-21T10:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
алексей журавлев
валерий герасимов
вооруженные силы украины
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20251120/gerasimov-2056439481.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей журавлев , валерий герасимов, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Журавлев , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали освобождение Купянска
Журавлев: освобождение Купянска показало правильности тактики России
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Освобождение Купянска говорит о том, что линия обороны ВСУ всерьез пошатнулась, она будет рушиться и дальше, выбранная Россией тактика приносит нужные плоды, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в четверг заявил, что российские войска освободили Купянск.
"Линия обороны ВСУ всерьез пошатнулась и будет рушиться и дальше", - сказал Журавлев.
По его словам, это показатель того, что тактика, выбранная Генштабом ВС РФ, приносит нужные плоды.
"Неторопливое на первый взгляд перемалывание украинской армии приводит к тому, что она проигрывает сейчас на всех фронтах, вынуждена бежать и прятаться. И давно бы отступила и дальше, не будь заградотрядов и строгого приказа Зеленского не делать ни шагу назад", - отметил парламентарий.