В Госдуме прокомментировали освобождение Купянска

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Освобождение Купянска говорит о том, что линия обороны ВСУ всерьез пошатнулась, она будет рушиться и дальше, выбранная Россией тактика приносит нужные плоды, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").

"Неторопливое на первый взгляд перемалывание украинской армии приводит к тому, что она проигрывает сейчас на всех фронтах, вынуждена бежать и прятаться. И давно бы отступила и дальше, не будь заградотрядов и строгого приказа Зеленского не делать ни шагу назад", - отметил парламентарий.