В Госдуме прокомментировали освобождение Купянска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 21.11.2025
В Госдуме прокомментировали освобождение Купянска
Журавлев: освобождение Купянска показало правильности тактики России

Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Освобождение Купянска говорит о том, что линия обороны ВСУ всерьез пошатнулась, она будет рушиться и дальше, выбранная Россией тактика приносит нужные плоды, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в четверг заявил, что российские войска освободили Купянск.
"Линия обороны ВСУ всерьез пошатнулась и будет рушиться и дальше", - сказал Журавлев.
По его словам, это показатель того, что тактика, выбранная Генштабом ВС РФ, приносит нужные плоды.
"Неторопливое на первый взгляд перемалывание украинской армии приводит к тому, что она проигрывает сейчас на всех фронтах, вынуждена бежать и прятаться. И давно бы отступила и дальше, не будь заградотрядов и строгого приказа Зеленского не делать ни шагу назад", - отметил парламентарий.
Герасимов докладывает Путину об освобождении Купянска
Соединения группировки "Запад" освободили Купянск, заявил Герасимов
20 ноября, 21:37
20 ноября, 21:37
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
