В Госдуме предложили маркировать медицинские рекомендации нейросетей
04:53 21.11.2025 (обновлено: 06:29 21.11.2025)
В Госдуме предложили маркировать медицинские рекомендации нейросетей
В Госдуме предложили маркировать медицинские рекомендации нейросетей
2025-11-21T04:53:00+03:00
2025-11-21T06:29:00+03:00
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
РИА Новости
2025
Новости
общество, борис чернышов (депутат), госдума рф
В Госдуме предложили маркировать медицинские рекомендации нейросетей

Работа за компьютером
Работа за компьютером
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву и главе Роскомнадзора Андрею Липову с предложением ввести обязательную маркировку тех ответов нейросетей, которые содержат медицинские рекомендации, а также запретить российским нейросетям рекомендовать лекарства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы отметил, что широкое использование нейросетей для получения медицинских советов вызывает серьёзную озабоченность. По его словам, граждане начинают использовать алгоритмы искусственного интеллекта, не несущие какой-либо ответственности за предоставляемую информацию, в качестве замены квалифицированной медицинской помощи.
"Считаю необходимым установить строгие правовые рамки для работы российских нейросетей при обработке запросов пользователей, связанных с медицинской тематикой. Предлагаемая инициатива основывается на следующих трёх ключевых принципах. Обязательная маркировка. Любой ответ нейросети, содержащий медицинские рекомендации, симптомы, методы лечения или диагностики, должен в обязательном порядке сопровождаться чёткой, хорошо видимой и неизменно присутствующей надписью: "Данный совет сгенерирован искусственным интеллектом и не является медицинской консультацией. Для диагностики и лечения обратитесь к врачу", - говорится в документе.
Также предлагается ввести механизм явного подтверждения, перед получением информации медицинского характера пользователь должен будет в обязательном порядке подтвердить своё согласие, нажав на кнопку с текстом: "Я понимаю, что это не диагноз врача, и принимаю на себя риски, следуя этим советам". Отмечается, что без получения такого явного и осознанного согласия система не должна предоставлять пользователю результаты по соответствующему запросу.
Инициативой также предусматривается введение полного запрета на рекламу и рекомендацию лекарственных средств. Согласно предложению вице-спикера Госдумы, нейросетям должен быть полностью запрещён функционал, позволяющий рекламировать, рекомендовать или называть конкретные торговые наименования лекарственных препаратов и биологически активных добавок.
"Указанные меры направлены на защиту жизни и здоровья наших граждан, минимизацию рисков от неконтролируемого самолечения и формирование ответственного подхода к использованию технологий искусственного интеллекта", - подчеркнул Чернышов.
Общество Борис Чернышов (депутат) Госдума РФ
 
 
