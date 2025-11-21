В Госдуме предложили маркировать медицинские рекомендации нейросетей

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву и главе Роскомнадзора Андрею Липову с предложением ввести обязательную маркировку тех ответов нейросетей, которые содержат медицинские рекомендации, а также запретить российским нейросетям рекомендовать лекарства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Вице-спикер Госдумы отметил, что широкое использование нейросетей для получения медицинских советов вызывает серьёзную озабоченность. По его словам, граждане начинают использовать алгоритмы искусственного интеллекта, не несущие какой-либо ответственности за предоставляемую информацию, в качестве замены квалифицированной медицинской помощи.

"Считаю необходимым установить строгие правовые рамки для работы российских нейросетей при обработке запросов пользователей, связанных с медицинской тематикой. Предлагаемая инициатива основывается на следующих трёх ключевых принципах. Обязательная маркировка. Любой ответ нейросети, содержащий медицинские рекомендации, симптомы, методы лечения или диагностики, должен в обязательном порядке сопровождаться чёткой, хорошо видимой и неизменно присутствующей надписью: "Данный совет сгенерирован искусственным интеллектом и не является медицинской консультацией. Для диагностики и лечения обратитесь к врачу", - говорится в документе.

Также предлагается ввести механизм явного подтверждения, перед получением информации медицинского характера пользователь должен будет в обязательном порядке подтвердить своё согласие, нажав на кнопку с текстом: "Я понимаю, что это не диагноз врача, и принимаю на себя риски, следуя этим советам". Отмечается, что без получения такого явного и осознанного согласия система не должна предоставлять пользователю результаты по соответствующему запросу.

Инициативой также предусматривается введение полного запрета на рекламу и рекомендацию лекарственных средств. Согласно предложению вице-спикера Госдумы, нейросетям должен быть полностью запрещён функционал, позволяющий рекламировать, рекомендовать или называть конкретные торговые наименования лекарственных препаратов и биологически активных добавок.