Возрастной порог для льготной ипотеки для ученых могут расширить

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" направили обращение главе Минобрнауки Валерию Фалькову с предложением расширить возрастной порог для участия в программе льготной ипотеки до 50 лет для научно-педагогических работников, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем необходимым и целесообразным инициировать разработку поправок в действующее законодательство или отдельной федеральной программы, предусматривающей расширение возрастного ценза для получения льготной ипотеки научно-педагогическими работниками вузов и учеными с 35-40 лет до 50 лет", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что принятие такое инициативы нужно, чтобы поддержать тех, кто находится на пике профессиональной активности, но сталкивается с жилищными трудностями.

"Для запуска программы предлагаем использовать успешный опыт работы компании ДОМ. РФ и установить по этой программе льготную ставку 6,6% годовых. На первоначальный взнос по ипотеке необходимо выделять средства из федерального бюджета. Главными условиями участия в программе должно стать наличие ученой степени, стажа от пяти лет в вузе или научной организации, отсутствие жилья или необходимость его улучшения. Предлагаемая мера направлена на сохранение кадров, привлечение молодежи в науку и образование", - сказал лидер партии.

Комментируя инициативу, Лантратова рассказала агентству, что в настоящее время в России около 340 тысяч научных работников и более одного миллиона учителей. Их труд, по словам депутата, - основа технологического суверенитета и будущего России, но значительная часть из них - опытные специалисты старше 35-40 лет - сталкивается с непреодолимыми барьерами при попытке улучшить жилищные условия.