Депутат предложил запретить на 10-15 лет выезд осужденным за мошенничество

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") направил обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением о введении специального режима контроля за осуждёнными за мошенничество после освобождения, в частности, предлагается запретить на 10-15 лет выезд из России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается ввести для осуждённых граждан, освобождаемых после отбытия наказания по указанной категории преступлений, специальный режим постпенитенциарного контроля сроком 10-15 лет, включающий запрет на выезд за пределы Российской Федерации (или установление судебного ограничения выезда) на срок надзора", - говорится в письме.
Предлагается ввести специальный режим постпенитенциарного контроля сроком на 10–15 лет для осуждённых за мошенничество. Он должен включать запрет на выезд за пределы России, обязательный финансовый мониторинг крупных сделок, декларирование источников средств, запрет на открытие зарубежных счетов без уведомления, а также возможность досрочного снятия ограничений при возмещении ущерба потерпевшим.
Политик считает, что такая мера усилит гарантию возмещения средств, сократит стимулы к сокрытию активов и обеспечит превенцию повторных преступлений.
«
"За 2024 год в России совершено более 412 тысяч мошеннических преступлений. По многим из них выплаты и компенсации пострадавшим даже не предвидятся. Мошенники спокойно банкротятся, зная, что им ничего больше не грозит, деньги "испаряются", - сказал Аксененко агентству.
По его словам, спустя время, выходя из мест заключения, мошенники часто оперативно покидают территорию России, а за границей, несмотря на то, что денег якобы нет, живут совершенно не бедствуя, при этом уверенные в том, что положенное они уже отбыли, абсолютно не стесняясь, выставляют напоказ свою красивую жизнь, которую "заработали" на чужом горе.
"В связи с этим возник вопрос – раз очевидно, что большинство таких "додельников" открыто выводят деньги за границу и потом на них там праздно живут, то почему бы не перекрыть для них такую возможность? Пускай в течение 10, 15, да хоть 20 лет после выхода они не будут иметь возможности выехать из страны, а работают здесь на покрытие урона, нанесенного ими людям. Пусть их траты и стиль жизнь будет отслеживаться: откуда дорогой автомобиль, если нет денег? Что за поездки по курортам? На какие деньги куплены драгоценности? Ну а когда вернут деньги, полностью покрыв все нажитое преступным путем, будут поистине свободны – могут и уезжать, и покупать что хотят", - добавил депутат.
