Депутат предложил запретить на 10-15 лет выезд осужденным за мошенничество

"За 2024 год в России совершено более 412 тысяч мошеннических преступлений. По многим из них выплаты и компенсации пострадавшим даже не предвидятся. Мошенники спокойно банкротятся, зная, что им ничего больше не грозит, деньги "испаряются", - сказал Аксененко агентству.

По его словам, спустя время, выходя из мест заключения, мошенники часто оперативно покидают территорию России, а за границей, несмотря на то, что денег якобы нет, живут совершенно не бедствуя, при этом уверенные в том, что положенное они уже отбыли, абсолютно не стесняясь, выставляют напоказ свою красивую жизнь, которую "заработали" на чужом горе.

"В связи с этим возник вопрос – раз очевидно, что большинство таких "додельников" открыто выводят деньги за границу и потом на них там праздно живут, то почему бы не перекрыть для них такую возможность? Пускай в течение 10, 15, да хоть 20 лет после выхода они не будут иметь возможности выехать из страны, а работают здесь на покрытие урона, нанесенного ими людям. Пусть их траты и стиль жизнь будет отслеживаться: откуда дорогой автомобиль, если нет денег? Что за поездки по курортам? На какие деньги куплены драгоценности? Ну а когда вернут деньги, полностью покрыв все нажитое преступным путем, будут поистине свободны – могут и уезжать, и покупать что хотят", - добавил депутат.