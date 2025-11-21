Глава МИД Украины пожаловался на мирный план США, пишут СМИ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе закрытой беседы с министрами иностранных дел стран Евросоюза в четверг жаловался на условия плана США по украинскому урегулированию, сообщает издание Politico со ссылкой на источник.