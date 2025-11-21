Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Украины пожаловался на мирный план США, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 21.11.2025 (обновлено: 10:39 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/glava-2056515451.html
Глава МИД Украины пожаловался на мирный план США, пишут СМИ
Глава МИД Украины пожаловался на мирный план США, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
Глава МИД Украины пожаловался на мирный план США, пишут СМИ
Глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе закрытой беседы с министрами иностранных дел стран Евросоюза в четверг жаловался на условия плана США по украинскому... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T09:52:00+03:00
2025-11-21T10:39:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
андрей сибига
дмитрий песков
politico
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056525261_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_da0cb8b0bc605e68a1122f17f1b63905.jpg
https://ria.ru/20251121/ukraina-2056496234.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056525261_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9db726cafbe8c899f4e3b1202ba6846c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, андрей сибига, дмитрий песков, politico, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Россия, Андрей Сибига, Дмитрий Песков, Politico, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Глава МИД Украины пожаловался на мирный план США, пишут СМИ

Politico: глава МИД Украины Сибига пожаловался на условия плана США по Украине

© Getty Images / SOPA Images/Attila HusejnowГлава МИД Украины Андрей Сибига
Глава МИД Украины Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Getty Images / SOPA Images/Attila Husejnow
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе закрытой беседы с министрами иностранных дел стран Евросоюза в четверг жаловался на условия плана США по украинскому урегулированию, сообщает издание Politico со ссылкой на источник.
"Министр иностранных дел Украины обрушился с критикой (на план - ред.) в четверг во время закрытой беседы с министрами иностранных дел ЕС", - говорится в сообщении.
По словам источника, Сибига пожаловался, что США своим планом хотят, чтобы "Украина капитулировала".
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирноеурегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение численности ВСУ. Плантакже включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Украина изменила один из пунктов плана США по Украине, пишет WSJ
Вчера, 07:41
 
В миреСШАУкраинаРоссияАндрей СибигаДмитрий ПесковPoliticoЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала