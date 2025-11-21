Рейтинг@Mail.ru
09:38 21.11.2025 (обновлено: 09:50 21.11.2025)
Генпрокурор потребовал запретить польский "Съезд народных депутатов"
Генпрокурор потребовал запретить польский "Съезд народных депутатов"
россия, александр гуцан, в мире
Россия, Александр Гуцан, В мире
Генпрокурор потребовал запретить польский "Съезд народных депутатов"

«Съезд народных депутатов» Польши хотят признать террористической организацией

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан направил в Верховный суд иск о признании террористической и запрете деятельности в России польской организации "Съезд народных депутатов", сообщается на сайте министерства юстиции.
"Административное дело № АКПИ25-887с по административному исковому заявлению генерального прокурора Российской Федерации о признании незарегистрированной иностранной организации "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), Республика Польша, террористической организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 8 декабря", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рассмотрение иска пройдет в Верховном суде РФ.
Оккультный ритуал - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Генпрокурор потребовал запретить "Международное движение сатанизма"
4 июля, 18:02
 
Россия, Александр Гуцан, В мире
 
 
