Генпрокурор потребовал запретить польский "Съезд народных депутатов"

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан направил в Верховный суд иск о признании террористической и запрете деятельности в России польской организации "Съезд народных депутатов", сообщается на сайте министерства юстиции.

"Административное дело № АКПИ25-887с по административному исковому заявлению генерального прокурора Российской Федерации о признании незарегистрированной иностранной организации "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), Республика Польша, террористической организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 8 декабря", - говорится в сообщении.