https://ria.ru/20251121/genprokuror-2056510966.html
Генпрокурор потребовал запретить польский "Съезд народных депутатов"
Генпрокурор потребовал запретить польский "Съезд народных депутатов" - РИА Новости, 21.11.2025
Генпрокурор потребовал запретить польский "Съезд народных депутатов"
Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан направил в Верховный суд иск о признании террористической и запрете деятельности в России польской организации "Съезд... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T09:38:00+03:00
2025-11-21T09:38:00+03:00
2025-11-21T09:50:00+03:00
россия
александр гуцан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2ad75de6cd4dcc64a2ce964e81640c8.jpg
https://ria.ru/20250704/satanizm-2027263108.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a36166aa0590edb8570652464b80f37e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр гуцан, в мире
Россия, Александр Гуцан, В мире
Генпрокурор потребовал запретить польский "Съезд народных депутатов"
«Съезд народных депутатов» Польши хотят признать террористической организацией
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан направил в Верховный суд иск о признании террористической и запрете деятельности в России польской организации "Съезд народных депутатов", сообщается на сайте министерства юстиции.
"Административное дело № АКПИ25-887с по административному исковому заявлению генерального прокурора Российской Федерации о признании незарегистрированной иностранной организации "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), Республика Польша, террористической организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 8 декабря", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рассмотрение иска пройдет в Верховном суде РФ
.