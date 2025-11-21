Теперь готовы на все. Европа спасает провальный план

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Процесс отказа ЕС от российских энергоресурсов пока идет не быстро. Несмотря на санкции, Москва в числе лидеров по экспорту газа. А все нарастающее давление Брюсселя встречает сопротивление. Что происходит на газовом рынке Старого Света — в материале РИА Новости.

Слово дали, слово взяли

В сентябре Россия стала вторым основным поставщиком газа в ЕС, уступив лишь США, следует из данных Евростата. Экспорт из-за океана достиг 1,83 миллиарда евро, Алжир за месяц просел на 42 процента и опустился на третье место с показателем в 700,4 миллиона евро. Последнее, возможно, связано с плановыми профилактическими работами на Транссредиземноморском газопроводе, полагает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Другая причина — перенаправление поставок в Турцию, добавляет эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков.

Российские поставки оценивают в 829,7 миллиона евро. В числе основных покупателей — Венгрия и Франция. В лидерах и Нидерланды, которые нарастили закупки больше всех: в 2,7 раза. Согласно данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), ЕС остается крупнейшим покупателем российского СПГ, при этом импорт трубопроводного газа вырос на семь процентов по итогам трех кварталов 2025-го.

Брюссель неоднократно заявлял о важности энергетической независимости от России. В начале мая Еврокомиссия представила план, предусматривающий полный отказ от импорта к 2027-му. В июне ЕК предложила запретить все поставки — как по новым договорам с российскими компаниями, так и по действующим спотовым. Ввести меру должны до конца года.

Надо сказать, что единогласного одобрения инициатива не получила: Западная Европа сперва требовала гарантий энергетической и юридической безопасности, Восточная была принципиально против эмбарго. Однако рассогласованность никак не повлияла на планы ЕК "навсегда перевернуть страницу с российскими энергоносителями", и в конце октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с 1 января 2026-го.

"Предлагаемое постановление вводит юридически обязательный поэтапный запрет на импорт как трубопроводного газа, так и СПГ из России, при этом полный запрет будет применяться с 1 января 2028 года", — говорится в документе. Новые контракты запретят с 1 января следующего года, но для действующих предусмотрят переходный период. Любые изменения будут строго контролировать, увеличивать объемы поставок запретят. При этом, чтобы обойти несогласных, меру оформили как торговое ограничение. Осталось только получить согласование Европарламента.

Венгрия пригрозила судебным иском, указав, что такого рода меры — санкционные, а значит, требуют единогласного принятия всеми членами союза. "Конечно, мы обратимся в Европейский суд, если Евросоюз введет в действие постановление, запрещающее покупку российских энергоносителей, поскольку его подготовка ведется с мошенничеством — с крупным мошенничеством", — заявил глава МИД Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

Он также отметил, что вопрос энергоснабжения государств — членов ЕС относится к национальной компетенции, на что четко указывают Договор об учреждении ЕС и Договоры о функционировании ЕС, а наличие дешевых и надежных поставок — вопрос реальности, а не идеологии и политики.

Медленно, но верно

Тем не менее определенные "успехи" у ЕС есть: несмотря на вторую строчку в рейтинге газовых поставщиков, российский экспорт в ЕС упал до минимума с августа 2023-го. Доля российских компаний в поставках по итогам сентября снизилась до 14,5 процента с 15,4 процента месяцем ранее.

При этом поставки трубопроводного газа упали на четверть, до 351,7 миллиона евро, а СПГ — на 3,3 процента, до 478 миллионов евро.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), с начала сезона (16 октября) из хранилищ изъяли на 60 процентов меньше среднего объема за последние пять лет. Уровень заполненности ПГХ во Франции и Италии высокий: 93,14 процента и 91,92 процента соответственно. Однако в Германии наблюдается рекордно низкий показатель в 74,3 процента — зимой страна рискует столкнуться с дефицитом газа, сообщает объединение представителей энергосектора Initiative Energien Speichern e. V. (INES).

"Нарастить объемы за счет трубопроводных поставок через ту же Турцию не получится: объемы прокачки и так максимальные. Поэтому вся надежда на СПГ. Россия и тут предлагает самый выгодный вариант, отсюда и продолжение закупок, несмотря на все барьеры, а также обязательства перед США", — объясняет Юшков.

Европейцы просто не хотят отказываться от выгодных торговых связей, и единственный вариант заставить бизнес сменить стратегию — это прямой запрет, который, естественно, встречает сопротивление не только со стороны более лояльных к России стран ЕС, но и ярых противников Москвы, соглашаются эксперты.

Новая эра

Однако через несколько лет ситуация может измениться, считает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. "Мировой рынок СПГ вступил в цикл роста предложения. За ближайшие пять лет мощности по производству СПГ в мире могут увеличиться до 50 процентов — за счет проектов в США и Катаре, при этом соразмерного увеличения спроса пока не предвидится. Кроме того, Китай и вовсе сократил закупки (минус 6,4 процента с января по октябрь, по данным Главного таможенного управления КНР). Поэтому возможно даже возникновение профицита на мировом рынке СПГ", — отмечает он.

Такое положение вещей значительно облегчит Вашингтону экспансию на европейский газовый рынок, а часть стран Западной Европы все же сможет отказаться от российского СПГ, уверен Кауфман.