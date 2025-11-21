Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: почти 600 лифтов КМЗ установят в Самарской области - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:00 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/garbuzov-2056554358.html
Гарбузов: почти 600 лифтов КМЗ установят в Самарской области
Гарбузов: почти 600 лифтов КМЗ установят в Самарской области - РИА Новости, 21.11.2025
Гарбузов: почти 600 лифтов КМЗ установят в Самарской области
Почти 600 лифтов Карачаровского механического завода (КМЗ) установят в Самарской области по программе капитального ремонта, рассказал министр правительства... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:00:00+03:00
2025-11-21T13:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
анатолий гарбузов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056553884_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1356be4f5945b260ca378c7dc4c690c.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056553884_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4bc51e35173fecc757f516706f45c1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Гарбузов: почти 600 лифтов КМЗ установят в Самарской области

Гарбузов: почти 600 лифтов Карачаровского завода установят в Самарской области

© Фото : пресс-служба ДИППЛифт КМЗ
Лифт КМЗ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Лифт КМЗ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Почти 600 лифтов Карачаровского механического завода (КМЗ) установят в Самарской области по программе капитального ремонта, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Ранее московский градоначальник Сергей Собянин сообщал о планах по формированию на базе КМЗ кластера лифтостроения и вертикального транспорта. Так, на площадке будет освоено производство компонентов для подъемных устройств, в том числе системы управления, преобразователи частоты, приводы дверей кабины, TFT-экраны и другие комплектующие.
"Подъемное оборудование производства столичных лифтостроителей способствует активной модернизации жилого фонда страны. Так, Карачаровский механический завод реализует масштабные проекты по замене лифтов в Республике Крым, Самарской и Мурманской областей. В частности, для Самарской области КМЗ спроектирует и произведет оборудование для жилых домов высотой от 5 до 16 этажей", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Таким образом, договор Фонда капитального ремонта Самарской области и КМЗ обеспечит лифтовым оборудованием последнего поколения МКД Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани и Волжского района Самарской области.
По словам генерального директора КМЗ Дмитрия Сидельковского, по запросу Фонда кабины будут дополнительно оснащены системой видеонаблюдения для повышения безопасности пассажиров и лифтового оборудования.
Лифты обладают грузоподъемностью 400 и 630 килограммов и развивают скорость 1 метр в секунду, отделка кабин будет выполнена с использованием износостойких материалов.
Врио генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Анна Чижикова добавила, что этот контракт позволяет заменить изношенное лифтовое оборудование в 220 МКД на территории региона. Завершение всех мероприятий по обновлению кабин запланировано к концу 2026 года. Новое оборудование - продукция отечественного производства с высокой степенью локализации.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала