Гарбузов: почти 600 лифтов КМЗ установят в Самарской области

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Почти 600 лифтов Карачаровского механического завода (КМЗ) установят в Самарской области по программе капитального ремонта, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Ранее московский градоначальник Сергей Собянин сообщал о планах по формированию на базе КМЗ кластера лифтостроения и вертикального транспорта. Так, на площадке будет освоено производство компонентов для подъемных устройств, в том числе системы управления, преобразователи частоты, приводы дверей кабины, TFT-экраны и другие комплектующие.

"Подъемное оборудование производства столичных лифтостроителей способствует активной модернизации жилого фонда страны. Так, Карачаровский механический завод реализует масштабные проекты по замене лифтов в Республике Крым, Самарской и Мурманской областей. В частности, для Самарской области КМЗ спроектирует и произведет оборудование для жилых домов высотой от 5 до 16 этажей", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Таким образом, договор Фонда капитального ремонта Самарской области и КМЗ обеспечит лифтовым оборудованием последнего поколения МКД Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани и Волжского района Самарской области.

По словам генерального директора КМЗ Дмитрия Сидельковского, по запросу Фонда кабины будут дополнительно оснащены системой видеонаблюдения для повышения безопасности пассажиров и лифтового оборудования.

Лифты обладают грузоподъемностью 400 и 630 килограммов и развивают скорость 1 метр в секунду, отделка кабин будет выполнена с использованием износостойких материалов.